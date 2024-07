GTA 5: Deshalb gab es also niemals einen Story-DLC für uns

Während Grand Theft Auto 5 (GTA 5) keineswegs ein kleines Spiel ist, scheint es, dass wir viel mehr hätten bekommen können. Ach, Rockstar!

Damn you, GTA Online

Das war etwas, was der ehemalige Rockstar-Angestellte Joseph Rubino kürzlich enthüllte, sowie der Grund, warum die GTA 5 DLC-Pläne gekübelt wurden. In einem Videointerview erwähnte Rubino, der von 2010 bis 2016 als Senior Camera Artist und Virtual Cinematograph für Rockstar arbeitete, was der Grund war, warum der geplante GTA 5-DLC verworfen wurde. Das war ganz einfach darauf zurückzuführen, dass GTA Online so erfolgreich war, dass Rockstar Zweifel hatte, dass der DLC mit ihm konkurrieren könnte. “Als GTA Online herauskam, war es so eine Cash-Cow und die Leute liebten es so sehr, dass es schwer war, ein Argument zu bringen, dass ein eigenständiger DLC das übertreffen würde”, sagt Rubino.

Aber: “Eine Menge von diesem Zeug (GTA 5 DLC) hat es jedoch, glaube ich, zu späteren Iterationen von GTA Online gemacht, denke ich, also ist es nicht so, dass sie es verschwendet haben”. Obwohl wir den GTA 5-DLC nie veröffentlicht sehen werden, wissen wir, worum es ging. Erst vor ein paar Monaten bestätigte Steven Ogg, der Schauspieler, der Trevor Philips in Grand Theft Auto 5 spielte, dass er “einige Sachen” für den DLC des Spiels erstellte. Dieser DLC hätte die Eskapaden des Charakters fortgesetzt, während er als Undercover-Agent für das FBI arbeitet. Was das nächste Spiel in dem meistverkauften Franchise betrifft, so wird Grand Theft Auto 6 im Herbst 2025 veröffentlicht. Freut ihr euch drauf?