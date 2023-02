Großes Update für Slime Rancher 2: Song of the Sabers ist nun endlich da + Video!

Das erste große Inhaltsupdate von Slime Rancher 2, Song of the Sabers, wurde veröffentlicht. Lest hier, was alles neu hinzu kommt!

Song of the Sabers erweitert die Grenzen von Rainbow Island und führt eine verschneite Umgebung ein. Das kostenlose Inhaltsupdate bringt auch altbekannte Schleime zusammen mit einer Reihe neuer Gadgets zurück. Laut dem offiziellen Blogbeitrag bietet das verschneite Biom “kostbare Ressourcen” für all diejenigen, die mutig genug sind, auch seine kalten Gipfel zu besteigen. Fast vier Monate nach seinem Debüt lädt Slime Rancher 2 die Spieler nun in eine neue Landschaft ein, in der sie neue Ressourcen entdecken und neue Schleime unter dem Nordlicht sammeln können. Das winterliche Biom, das als Powderfall Bluffs bekannt ist, enthält verschiedene Ressourcen, Gadgets, Schleime und mehr.

Song of the Sabers fügt dem Tag- und Nachtzyklus von Slime Rancher 2 auch eine neue Art von Schleim hinzu. Abgesehen von den glitzernden Lichtern kommt Powderfall Bluffs mit Saber Slimes, die im The Wilds-Update ihren Weg in das erste Spiel gefunden haben. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern im ersten Spiel haben diese fleischfressenden neuen Schleime jetzt eine Lieblingsmahlzeit – Thundercluck-Hühner. Ein weiterer Neuzugang, die Schneeballmaschine, ermöglicht es Beatrix, Schneeballkämpfe mit ihren Schleimen zu starten. Das Trailer-Video zeigt die Maschine in Aktion und zeigt auch eine Bande fröhlicher Schleime, die gegeneinander kämpfen.