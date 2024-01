Greenfield Hotel & Spa in Bad Bük: Immer „Badehosen-Zeit“

Hier ist der Winter schnell vergessen. Das Bade- und Spa-Angebot des Greenfield Hotel & Spa in Bad Bük ist wahrlich beeindruckend. Das gesamte Hotel ist auf eine Winterauszeit voll Entspannung, Gesundheit und Genuss ausgerichtet – und zwar für alle Generationen.

Was hat das Greenfield Hotel & Spa in Bad Bük zu bieten?

Die Wellness- und Saunalandschaft in dem exklusiven Wellnesshotel spielt alle Stücke. Baden hat hier immer Saison. Ob lustig mit der ganzen Familie oder völlig ruhig und entspannt für die Erwachsenen – vom großen Außenbecken bis hin zu sechs Innenbecken, vom Erlebnisbecken über ein Sportbecken und zwei Thermalwasserbecken bis hin zum Kinderbecken mit Rutsche ist die Auswahl riesengroß. Die Rutsche vom Zehn-Meter-Turm ist der Lieblingsplatz für die „Mutigen”. Wenn es draußen kalt ist, gibt es keinen besseren Platz als die Greenfield-Sauna-Area. Gesund schwitzen und Aufgüsse erleben in der Finnischen Sauna, in der Bio- und Lichtsauna und in den Aromasaunen. Im Salzraum tief durchatmen. Sich im Eisbrunnen erfrischen. Loslassen und sich verwöhnen lassen: Das Massageangebot reicht von traditionell bis exotisch. Das Beautyteam pflegt und verwöhnt mit Premiumprodukten der Marke Selvert Thermal Switzerland. Den Erholungsfaktor deluxe finden Hotelgäste in dem neuen „Spa & Harmony”. Klein und fein, maximal 25 Personen kommen in dieser exklusiven Erholungswelt in den Genuss von großer Ruhe und besonderen Sauna Attraktionen (Aufpreis für das Spa & Harmony ca. 12 Euro pro Person).

Man kann raus an die frische Luft, aber man muss nicht. Wer lieber im Warmen bleibt, der findet im Greefield Hotel Golf & Spa jede Menge Abwechslung. Der Chill & Fun Club mit Bowling, Sport- und Golfsimulator, Darts, Billard und Tischfußball wartet auf die Sportskanonen. Das Sport- und Fitnessprogramm hält immer ein Highlight für die Aktiven bereit. Die Kids haben im neuen Play & Fun Spielzimmer ihren Spaß. Golfy ist im Greenfield für die Kinder da. Während die Eltern ihre wohlverdiente Freizeit genießen, weiß Golfy, was die Kinder wünschen. Sein Ferienprogramm macht jede Menge Spaß.