Gratis Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation DLC: Die freiwillige Feuerwehr kommt!

Publisher Aerosoft und Entwickler Crenetic veröffentlichen zur Freude der Fans mit Freiwillige Feuerwehr einen kostenlosen Notruf 112 – Die Feuerwehr-Simulation 2 DLC noch im August.

Der DLC Freiwillige Feuerwehr bietet einen neuen Spielmodus

Diesmal stehen die Spieler:innen nicht in der Feuerwache bereit und nehmen die Feuerwehrstange, um sich sekundenschnell vom Mannschaftsraum zum Einsatzfahrzeug zu begeben, sondern gehen als freiwillige Feuerwehrleute ihrem Privatleben nach. Sie haben eine eigene, hübsch eingerichtete Wohnung und erledigen dort alles, was so anfällt – bis sie ein Anruf von der Wache aus dem Alltag reißt. Jetzt muss es schnell gehen: Ab ins Auto, ohne Umwege zum Gerätehaus und bereitmachen für den Einsatz!

Im DLC erleben die Spieler:innen hautnah, was es heißt, neu bei der Freiwilligen Feuerwehr einzusteigen. Während sie anfangs nur eine begrenzte Anzahl an Aufgaben übernehmen dürfen, steigert sich die Auswahl im weiteren Spielverlauf enorm. Die Spieler:innen entscheiden selbst, an welchen Lehrgängen ihr Charakter teilnehmen soll und damit auch, welche Tätigkeiten sie bei kommenden Einsätzen übernehmen können. Während im Hauptspiel jederzeit der Wechsel von einer Einsatzkraft zur nächsten möglich ist, konzentrieren sich die Spieler:innen im DLC auf ihre Figur. Nach der Grundausbildung können sie den Werdegang ihres Charakters in der Freiwilligen Feuerwehr selbst gestalten.