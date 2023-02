Gran Turismo 7 Version 1.29: So spielt es sich in PS VR2

Der Gran Turismo 7 Day One-Patch am Erscheinungstag der PS VR2 bringt die Kompatibilität mit virtueller Realität. Lest hier mehr!

Eine immense Erfahrung

Ist Gran Turismo 7 ein Hardware-Seller? Nun, das mag schon sein, denn der Mix zwischen gewöhnlichem PS5-Spiel und VR-Headset funktioniert perfekt. Das Spiel beginnt genau so, wie es auf einem Flachbildfernseher funktioniert. Mit dem DualSense-Controller in der Hand werdet ihr nämlich in das detaillierte Cockpit eures Vehikels gesetzt, und ihr könnt darin frei herumschauen. Hinter der Windschutzscheibe tut sich nämlich so einiges, wie etwa Drehzahlmesser und Tachometer. Gemeinsam mit der schönen Grafik und der wahrnehmbaren Räumlichkeit, den funktionierenden Rückspiegeln und der flüssigen Bildrate kommt hier schnell ein Gefühl der Realität auf.

Doch nicht nur diverse Rennen könnt ihr mit dem VR-Headset fahren, es gibt auch einen Schauraum, in dem ihr jedes Fahrzeug aus jedem Blickwinkel betrachten dürft. Für Auto-Fans ist das sicherlich ein ganz großes Feature, und man ist definitiv nicht dafür bereit, wenn man Gran Turismo 7 zum ersten Mal mit einem PS VR2-Headset startet. Auch, wenn nicht alles ganz perfekt ist (die Strecke und die Umgebung lassen manchmal zu wünschen übrig), diese Ergänzung macht durchaus Sinn und freut VR-Enthusiast:innen wie auch VR-Neulinge gleichermaßen. Auch gut zu wissen: Mit dem aktuellsten Patch genehmigt sich das Spiel stolze 123 GB auf meiner PS5-SSD, das ist schon grenzwertig. Na, ob sich auch die Spielerlebnisse Resident Evil Village und No Man’s Sky durch die PS VR2-Updates derart transformieren? Ich würde jedenfalls schwer darauf wetten!