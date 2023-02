Gran Turismo 7: Nun auch für PS VR2 verfügbar, und mit GT Sophy

Das neueste 1.29-Update von Gran Turismo 7 schaltet sowohl die PS VR2-Kompatibilität wie auch die KI GT Sophy frei. Lest hier mehr!

Über das Gran Turismo 7 1.29-Update

Letztes Jahr entwickelten Sony AI und Polyphony Digital, die Entwickler von Gran Turismo 7 (hier geht’s zu unserem Test), eine neue KI, die in der Lage ist, auf Weltklasse-Niveau zu fahren. Zu dieser Zeit wurde sie so beschrieben, dass diese KI nicht nur in der Lage sei, sehr schnell zu fahren, sondern auch Taktiken, Strategie und sogar Rennetikette erlernte. Zu dieser Zeit war GT Sophy – der Name der KI – noch nicht ganz ausgereift. Aber bis jetzt haben Sony AI und Polyphony Digital unermüdlich an GT Sophy gearbeitet, und nun wird die KI im Rahmen des Updates 1.29 zumindest für eine begrenzte Zeit eingeführt. Bis Ende März dürft ihr eure Fähigkeiten gegen Sophy im GT Sophy Race Together-Modus in einer Reihe von Rennen mit steigendem Schwierigkeitsgrad ausprobieren.

Es gibt auch ein Eins-gegen-eins-Match, bei dem ihr gegen Sophy in identischen Autos antretet. “Diese Entwicklung der KI ist ein symbolischer Moment in der 25-jährigen Geschichte von Gran Turismo, und sie ist genauso wichtig wie die Entwicklung der Simulation der Automobilphysik, die im Mittelpunkt und Kern eines Rennspiels steht”, sagte Kazunori Yamauchi, Präsident von Polyphony Digital. “Im Gegensatz zur herkömmlichen eingebauten KI fährt GT Sophy in einer Vielzahl von Situationen mit Kontinuität, was es den Benutzern ermöglicht, die Aufregung eines engen Kampfes zu genießen, als würden sie gegen einen professionellen Rennfahrer spielen. Dies ist eine wichtige Entwicklung auch aus der Sicht der Rennspielgeschichte. Wir werden GT Sophy weiterentwickeln, um unser Konzept von “Race Together” zu verwirklichen, bei dem wir uns vorstellen, einen fordernden Gegner zu bieten, gegen den Spieler antreten und von dem sie lernen können”, sagte Yamauchi.