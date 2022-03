Gran Turismo 7 ab sofort erhältlich

Auf die Plätze, fertig, los! – Sony und Polyphony Digital veröffentlichten heute mit Gran Turismo 7 den neuesten Eintrag in der lang bestehenden Reihe an Rennspielsimulationen. Der Titel ist sowohl für PlayStation 5 als auch für PlayStation 4 verfügbar und in verschiedenen Versionen erhältlich.

Was erwartet euch?

Das Entwicklerstudio leitet das Jahr des 25. Jubiläums der Rennspielsimulation ein und bietet Veteran:innen des “The Real Driving Simulator”, aber auch allen neuen Rennspielfans und Auto-Enthusiasten, ein einzigartiges Erlebnis. Dank der Rückkehr legendärer Rennstrecken, dem Comeback des berühmten GT-Mode für Singleplayer-Freunde und der wieder ins Spiel hinzugefügten Möglichkeit, Leistungstuning am Auto zu betreiben, erweckt der neueste Ableger der Reihe viel Nostalgie. Gleichzeitig ermöglicht die Leistung der PlayStation 5 einen noch nie dagewesenen Detailgrad samt variabler Tages- und Wettersimulation und extrem kurze Ladezeiten, dank der besonders schnellen SSD-Festplatte. Die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers lassen auch ohne Lenkrad echtes Rennfeeling entstehen.

Wahre Autofans freuen sich zudem über vertiefte Optionen, zahlreiche Autos im Spiel zu sammeln, diese nach ihren eigenen Vorlieben optisch zu gestalten und anschließend mit den umfangreichen Foto-Modi bestmöglich in Szene zu setzen.