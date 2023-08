Gothic erscheint am 28. September 2023 auf der Nintendo Switch

Piranha Bytes’ klassisches Rollenspiel kommt am 28. September 2023 digital und physisch in Form der Gothic Classic-Edition auf die Nintendo Switch. Es soll ein unverändertes Game sein, anstatt eines Remakes.

Mehr zu Gothic Classic

THQ Nordic sagt dazu: Erleben Sie dieses erstaunliche RPG zum ersten Mal auf einer Handheld-Konsole und genießen Sie das Spiel, das Rollenspiele unterwegs revolutioniert hat! Tauchen Sie ein in dunkle Zeiten und Abenteuer mit großartiger Leistung und einer gut angepassten Benutzeroberfläche und Steuerung – der Klassiker ist zurück und immer noch ein sehr tiefgreifendes RPG mit einer lebhaften Simulation!

Im gesamten Königreich Myrtana wurde Krieg geführt. Orkische Horden drangen in menschliches Territorium ein und der König des Landes braucht viel Erz, um genügend Waffen zu schmieden, damit sich seine Armee dieser Bedrohung widersetzen kann. Wer in diesen dunkelsten Zeiten gegen das Gesetz verstößt, wird verurteilt, in der riesigen Strafkolonie Khorinis zu dienen und das dringend benötigte Erz zu abbauen. Sie werden durch die Barriere in diese Gefängniskolonie geworfen. Mit dem Rücken gegen die Wand musst du überleben und flüchtige Allianzen bilden, bis du endlich entkommen kannst.

Gothic Classic – das Originalspiel, nur mit diesen Fehlerbehebungen – erscheint am 28. September 2023 auf Nintendo Switch.