Gord Trailer veröffentlicht: Dark Fantasy Häuslebau

Der erste Gord Trailer – das erste Game des ehemaligen CD Project RED Entwicklers und 11 bit Studios Producers Stan Just – wurde gestern released. Im Trailer sehen wir erstes Bewegtbild des interessanten Drak Fantasy Aufbaustrategiespiels.

Der Gord Trailer versprüht einiges an Witcher-Vibes, besonders wegen der ähnlichen Bauart der Gebäude und aufgrund der Musik. Auch die Anstellung bei Justs ehemaligem Arbeitgeber, also Frostpunk-Entwickler 11 bit Studios ist logischerweise nicht spurlos an ihm vorübergezogen.

Neben den klassischen Aufbauelementen des Siedlungsbaus und der Verbesserung schleichen sich in das Game von Justs Firma Covenant.dev aber auch Elemente wie Survival und das Abwehren von Bedrohungen, wie Angriffe feindlicher Stämme und diverser mystischer Monster, ein. Schaffen eure Stammesmitglieder das, entwickelt das ihre Persönlichkeit und steigert das Wohlbefinden des Morgenröte-Clans.

I slav you, Gord

Wie eingangs erwähnt versprüht Gord zeimlich starke Witcher Vibes. Das liegt aber nicht nur an der Architektur oder dem Sound, sondern vor allem daran, dass die Kreaturen und Geschichten, die eure BewohnerInnen in Gord so erleben stark von slawischer Folklore beeinflusst sind. Entsprechend hat daben Covenant.dev auch eine finanzielle Unterstützung durch das polnische Ministerium für Kultur und nationales Erbe erhalten.

Ich persönlich bekomme durchaus Lust auf mehr und habe Gord bei Steam schonmal gewishlisted.