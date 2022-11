Google Pixel Watch Test: Runde Smartwatch, runde Sache?

Der erste Versuch einer Google-Smartwatch (zur Website) ist ganz gut gelungen, so viel darf man schon behaupten. Was den Formfaktor anbelangt, so ist die Entscheidung zur typisch runden Erscheinung von Anfang bis Ende durchgezogen worden. Damit einher gehen halt ein paar Kompromisse, da sich Inhalte auf eckigen Bildschirmen nun mal besser darstellen lassen als auf runden. Die Google Pixel Watch macht ihre Aufgaben sehr gut, so werdet ihr verlässlich benachrichtigt, die Leistung geht in Ordnung, und jede Menge Sensoren machen das Wearable zu einem kleinen Multitalent. Selbst der auf manchen Fotos echt breit erscheinende Rahmen des Displays ist in Wahrheit gar nicht so dramatisch, das löst die Watch im Alltag ganz clever.

Aber leider: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Im Falle dieser Uhr fragt man sich, warum es keine größere Variante gibt. Die 41 mm-Version sieht auf größeren Handgelenken etwas klein aus, und zudem passt da kein großer Akku rein. Das schlägt sich direkt in der Akkulaufzeit nieder: Wenn ihr die Features dieser Uhr voll ausreizen wollt, kann es gut vorkommen, dass ihr am Nachmittag schon nachladen müsst. Das ist für die Usability nicht so toll, genauso wie die Option, eine LTE-Watch kaufen zu können, deren Mobilfunk in Österreich dann noch nicht funktioniert. Normalnutzer:innen kommen aber durch den Tag und entscheiden sich ohnehin für die günstigere WLAN-Variante um 379 Euro. Wisst ihr aber, worauf ihr euch bei der Google Pixel Watch der 1. Generation einlasst, greift gerne zu!