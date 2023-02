Goodbye: Das finale Update zu Assassin’s Creed Valhalla 1.7.0 ist da

Der Publisher Ubisoft gab bekannt, dass nun mit dem 1.7.0-Patch das letzte Update für Assassin’s Creed Valhalla ausgerollt wird.

Über Assassin’s Creed Valhalla 1.7.0

Leider gibt es nicht viel zu sehen: Denn abseits von ein paar Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Lebensqualität gibt es nichts Greifbares aus dem Update zu gewinnen. Wer also mit einer großen Überraschung gerechnet hat, wird enttäuscht, Ubisoft verabschiedet sich sang- und klanglos von seinem Titel. Assassin’s Creed Valhalla (hier geht’s zu unserem Review) hat jedenfalls einen der längsten und dichtesten Lebenszyklen aus jedem Spiel in der Franchise-Geschichte erlebt. Das finale Update bringt ein paar Fehlerbehebungen für Xbox-, PlayStation- und PC-Plattformen, und es ist ein so winziges Update, dass es etwa auf PS5 nur 500 MB groß ist.

Leider ist es nicht so grandios für das Spiel, zumal die Fans das Gefühl haben, dass sie eines neuen Game+-Modus beraubt wurden und der endgültige DLC, The Last Chapter, nicht wirklich gut angekommen ist. Ubisoft beabsichtigt nach diesem Ausflug ins Reich der Mythen dennoch, noch 2023 zum traditionellen Gameplay der vergangenen Tage mit Assassin’s Creed Mirage zurückzukehren. Es ist jedoch nicht das Ende aller Tage, da noch sehr viel für Assassin’s Creed vor uns liegt. In den kommenden Monaten und darüber hinaus kommen eine ganze Reihe von Assassin’s Creed-Inhalten, von einer Live-Action-Adaption zu einem neuen Handyspiel (das kürzlich durchgesickert ist) bis hin zu neuen Haupttiteln. Fans der Serie dürfen sich also freuen!