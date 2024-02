Golf trifft Comedy: What The Golf? kommt auch auf PlayStation

Das unterhaltsame und für alle spielbare Comedy-Sportspiel What The Golf? kommt nächsten Monat auf PlayStation-Konsolen.

Mehr über What The Golf?

Das Spiel wurde entwickelt und veröffentlicht von einem in Kopenhagen, Dänemark, ansässigen Studio namens Triband. Dieses Studio selbst bezeichnet das Game als witzige Golfparodie mit nur mäßig realistischer Physik, und jede Stufe erfindet den Golf-Sport neu. Daher ist der Titel auch gut (oder besser?) für alle geeignet, die in Wahrheit gar keine Golf-Fans sind – aber auch Golfer:innen können ihre Freude an diesem Spiel haben. Es wurde ursprünglich im September 2019 als Apple Arcade-Starttitel veröffentlicht und gewann den 2020 Game Developers Choice Award für den besten mobilen Titel. Eine PC-Veröffentlichung folgte im Oktober 2019, bevor das Spiel 2020 auf Nintendo Switch herauskam.

“Die PS5-Version bietet vollständig optimierte DualSense-Unterstützung, falls Sie sich gefragt haben, wie es sich anfühlt, ein Haus, ein Auto oder einen Planeten zu golfen“, sagte Triband in einer Pressemitteilung. “Es bringt auch über 300 Level, darunter viele zuvor veröffentlichte Updates wie das Among-Us inspirierte Among Golf! Weitere Updates sind auch auf dem Weg!” What The Golf? wird am 14. März 2024 für PS4 und PS5 veröffentlicht. Es ist jetzt auf der Wunschliste verfügbar, aber die PlayStation Store-Seite listet derzeit keine Preise auf. Aber keine Sorge, dieses Spiel ist tatsächlich jeden Preis wert und bringt euch auch schon mal mit seinen unerwarteten Wendungen zum Lachen!