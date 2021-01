Going Underground als bester deutschsprachiger Escape Room ausgezeichnet

Gute Nachrichten für den Wiener Escape-Room Anbieter Crime Runners – Going Underground, der neueste Raum, den auch wir schon getestet haben, wurde vom Gremium des Top Escape Room Projects (TERPECA) zum zehntbesten weltweit und zum beste Escape Room im deutschspachigen Raum gewählt.

„Die Freude über diese Ehre ist überwältigend – 2020 war, wie für so viele, ein hartes Jahr für uns und unsere gesamte Branche. Wir hatten in diesem Jahr nur zwei Monate, um von internationalen Vielspielern besucht zu werden und hätten uns nicht erträumt, in den Platzierungen im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal aufzusteigen. Wir wollen diese schwierige Zeit noch bestmöglich durchstehen und freuen uns schon sehr, unseren Kunden schon bald wieder eine tolle Zeit bei uns zu ermöglichen.“ (Crime Runners Geschäftsführer Lukas Rauscher)