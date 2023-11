Gönnt euch: Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition erscheint im ersten Quartal 2024

Larian Studios kündigte diese Woche die physische Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition an, die im ersten Quartal 2024 erscheinen wird.

Über Baldur’s Gate 3 Deluxe

Diese Variante wird sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der Xbox Series X über eine Disc spielbar sein. Die physische PS5-Version beinhaltet zwei Discs und die Xbox-Version besteht aus drei Discs, auf denen sich das epische Rollenspiel befindet. Auf dem PC bietet die DVD ein benutzerdefiniertes Installationsprogramm und wird zusammen mit einem Steam-Key geliefert. Die Baldur’s Gate 3: Deluxe Edition wird exklusiv im eigenen Store von Larian verkauft und aufgestockt. Es handelt sich dabei nicht um eine Collector’s Edition. Spieler:innen müssen also nicht in Panik geraten, wenn sie die erste verfügbare Menge verpassen. Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition kann ab sofort vorbestellt werden und bietet eine Disc des Spieletitels für die gewählte Plattform, verpackt in einer übergroßen, exklusiven Box, sowie folgende Inhalte:

Physische Gegenstände

1x Original-Soundtrack auf drei CDs

1x Weltkarte aus Stoff

2x Stoff-Patches

32x Sticker

1x Art Poster zu Baldur’s Gate 3

Digitale Goodies im und ums Spiel

Divinity Item Pack

Bardensong-Bundle mit Musik aus Divinity: Original Sin 2

Exklusiver Ingame-Würfel-Skin

Gemälde von Rivellon

Tasche des Abenteurers mit Ausrüstung zum Start der Reise

Digitaler Original-Soundtrack

Digitales Artbook

Digitale Charakterbögen

Michael Douse, Director of Publishing, sagt dazu: “Dieses Experiment zeigt, wie wir die Zukunft der physischen Medien sehen, zumindest für uns bei Larian. Wir haben die letzten Monate damit verbracht, von Grund auf zu lernen, wie man sowas angeht, und haben alles, was wir von der Collector’s Edition gelernt haben, in etwas gesteckt, von dem wir hoffen, dass es einen unschlagbaren Wert für das hat, was wir fortan als unsere physische Standardversion betrachten. Wenn es gut läuft, werden wir das auch weiterhin so machen. Wir verstehen den Wert physischer Medien, und auch wenn die Archivierung von Spielen immer schwieriger wird, glauben wir, dass es sich lohnt zu experimentieren, auch wenn das eine ganze Menge Discs bedeutet.”