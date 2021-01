Gods Will Fall von Deep Silver ab sofort erhältlich

Das Roguelike-Action-Rollenspiel Gods Will Fall von Publisher Deep Silver und dem Entwicklerstudio Clever Beans ist ab sofort für (fast) alle aktuellen Konsolensystem erhältlich. Konkret ist das Game auf der Playstation 4, der Xbox One, der Nintendo Switch, sowie für den PC (Epic und Steam) und Google Stadia anzockbar.

Darum geht’s in Gods Will Fall

Die Herrschaft der Götter über die unterworfene Menschheit dauert bereits seit Jahrtausenden an. Diese erwarten blinden Gehorsam und Gefolgschaft von ihren Untertanen. Männern, Frauen, aber auch unschuldige Kindern sind gezwungen einen barbarischen Eid abzulegen und sind durch diesen an die höheren Wesen gebunden. Jene, die den Treueschwur an die Götter ablehnen, erwartet ein langsamer, aber grausamer Tod.

Als Protagonist decken wir die Geheimnisse zahlreicher übermenschlicher Kreaturen auf, während wir immer Tiefer in deren Territorium vordringen. Diese Bosse werden natürlich von Armeen an Minions beschützt. Am Ende wird uns das aber nicht aufhalten können. Am Ende werden die Götter für ihr Verhalten den Preis bezahlen.