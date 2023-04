God of War Ragnarök: Neues Game+ ab sofort verfügbar

Das im November 2022 erschienene Action-Adventure God of War Ragnarök erhält heute ein umfangreiches Update, welches das Team von Santa Monica Studio auf dem PlayStation.Blog näher vorstellt. Das kostenlose New Game+ Update umfasst neue Ausrüstungsgegenstände wie die Rüstung des Schwarzbären, die aus der Anfangssequenz des Spiels bekannt ist und nun direkt zu Beginn des neuen Durchlaufs ausgerüstet ist. Weitere Rüstungen sowie der Spartaner-Aspis, ein neuer Schild, sind ebenfalls verfügbar. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Darüber hinaus bietet das Update weitere Ergänzungen, unter anderem: