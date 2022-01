God of War: Kratos und Atreus vermöbeln die nordischen Götter am PC

God of War, das spektakuläre Abenteuer von Santa Monica Studio, ist nun auch auf den Plattformen Steam und Epic Games Store verfügbar. Neben der Unterstützung des Ultrawide-21:9-Formats, einer benutzerdefinierten Tastaturbelegung und einer breiten Auswahl an Controllern integriert die PC-Version von God of War auch NVIDIA-Technologien wie DLSS und NVIDIA Reflex Low Latency. Mit dem Kauf erhaltet ihr zudem digitale Inhalte, darunter ein Rüstungsset für Kratos und Atreus sowie diverse Schild-Designs.

In einem neuen Trailer präsentieren die Entwickler die Unterstützung des Ultrawide-21:9-Formats: