God of War bekommt heute ein PS5-Update

God of War, das Action-Spiel überhaupt für PS4, bekommt heute ein PS5-Update. Mehr dazu lest ihr gleich hier!

Über den God of War PS5Patch

Der Gratis-Patch zu God of War gibt PS5-SpielerInnen die Option, auf 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde spielen. Wie gehabt dürft ihr die „Original Performance Experience“ aktivieren, die 4K-Checkerboard-Auflösung ermöglicht und auf 30 Bildern pro Sekunde läuft. Der „Enhanced Performance Mode“ wird SpielerInnen 60 Bilder pro Sekunde bei kompletter 4K-Auflösung ermöglichen.

God of War wird auf der PS5 via Abwärtskompatibilität spielbar sein. Dieser PS5-Patch, der heute ausgerollt wird, macht den Titel daher gratis zu einem PS5-Spiel. Wer eine PS Plus-Mitgliedschaft sein Eigen nennt, kann übrigens God of War gratis via der PlayStation Plus Collection erhalten, inklusive 19 anderer Titel. Wie dem auch sei, das Spiel hat auch bei uns im Review gute Noten abgesahnt und sollte wieder für einen Spieldurchgang gut sein. Was ist eure Meinung dazu?