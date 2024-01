Glein Beanies, Scarfs und Rib Jumper: Kuschelig und warm durch die kalte Jahreszeit

Das Wiener Label Glein präsentiert Beanies und Scarfs aus italienischer Merinowolle sowie Rib Jumper aus Bio-Baumwolle. Beide Produkte zeichnet eine hochwertige und handgefertigte Verarbeitungsweise sowie ein schmeichelndes Tragegefühl aus – perfekte Begleiter bei winterlichem Wetter!

HEAVY MERINO – KUSCHELIG DURCH DIE KALTE JAHRESZEIT

Gleins Heavy Merino Kollektion wird auch diese Saison mit doppellagigen Mützen und Schals aus extra feiner, mulesing-freier Merinowolle in besonders schwerer Qualität erweitert. Merinowolle ist ein natürliches Funktionsmaterial, das wasser- wie schmutzabweisend ist und atmungsaktiv isoliert. Die dachziegelförmige Oberfläche der Fasern bietet natürlichen Schutz gegenüber Bakterien. Gleins Merinowolle ist dabei besonders weich und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die Spinnerei der Heavy Merino Produkte befindet sich bei Vicenza, Italien. Diese arbeitet in Langzeitverträgen mit Bäuer:innen zusammen, die ihre Schafe artgerecht halten und kein Mulesing praktizieren. Gefärbt wird nach Öko-Tex Standard 100. Gestrickt wird in enger Zusammenarbeit mit einer familien-geführten Werkstatt in Barcelos, Portugal.

Beanies als auch Schals sind in über zwanzig Farbvariationen erhältlich – von poppigem Pink und Aubergine bis dezentem Sandfarben, Grau und Flieder.

Heavy Merino Beanie EUR 39,-

Heavy Merino Scarf EUR 69,-

BIO-BAUMWOLLE – ZEITLOS UND NACHHALTIG

Gleins Sortiment aus 100% Bio-Baumwolle wird passend zum kalten Wetter um einen neuen Rib Jumper in vier Farben ergänzt. Das Modell überzeugt mit zeitlosem Design und hochwertiger Qualität. Die verwendete Bio-Baumwolle wird manuell und ohne Einsatz von Gentechnik, chemischen oder synthetischen Pestiziden gesät und geerntet.Gefertigt werden die Jumper in Zusammenarbeit mit Familienbetrieben im Norden Portugals. Spinnerei, Strickerei und Näherei liegen in einem Umkreis von rund 20 km und arbeiten bereits über Jahrzehnte erfolgreich zusammen. Diese unmittelbare Nähe der Standorte erspart lange Transportwege.

Baumwoll Rib Jumper EUR 108,-

GLEIN– NACHHALTIGKEIT VON DER FASER AN

Glein produziert direkt von der Faser an und gewährleistet so vollstufige Transparenz und Qualität im gesamten Herstellungskreislauf. Ein in Wien einmaliger Ansatz, der nachhaltige Landwirtschaft und gerechte Arbeitsbedingungen unterstützt. Alle Produkte sind auf www.glein.wien sowie im Glein Atelier & Shop, in der Neustiftgasse 18, 1070 Wien erhältlich.