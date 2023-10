Glassbreakers: Polyarc bringt Action-Kampf im Moss-Universum für VR-Headsets

Glassbreakers ist ein vom Moss-Universum inspirierter Echtzeit-Battler. Allerdings geht es hier anders als in Moss zu – lest hier mehr!

Mehr zu Glassbreakers

Auf der offiziellen Steam-Website des Spiels wird das Early Access-Game (dank offener Beta-Phase nun gratis erhältlich!) bereits bestens beschrieben. Führe dein Team von Champions in eine Arena und tauche ein in dieses mitreißende Spiel voller Taktik, Magie und Macht! Du musst dich in diesem 1-gegen-1-Kampfspiel deinen Gegnern und deren Champions nun in Echtzeit gegenüberstellen. Entscheide dich für drei Champions aus einer wachsenden Auswahl der heldenhaftesten, schurkischsten und berüchtigtsten Bewohner der Welt von Moss. Jeder Champion hat seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten, die die Gruppe auf ihre Weise ergänzen und sich auf unzählige Arten gegen die Gegner einsetzen lassen.

Tritt in privaten Spielen gegen Freunde an, oder spiele gegen ähnlich starke Spieler aus der Glassbreakers-Community. Sei für alles bereit, denn du weißt nie, welche Champions dein Gegner für sein Team rekrutiert hat. Die interaktive Arena erlaubt es dir außerdem, die Echtzeit-Bewegungen deines Gegners zu sehen, seine Strategie zu erkennen und darauf zu reagieren, um den Kampf zu deinen Gunsten zu wenden. Greife in den Kampf ein und weise dein Team an, gegnerische Champions und ihre Glasfestung anzugreifen, während du mit taktischen Elementen einen strategischen Vorteil auf dem Feld gewinnst. Jeder Kampf bringt einzigartige Möglichkeiten und Herausforderungen mit sich, denn ständig wechselnde Spielweisen und Teamkombinationen sorgen für endlose Abwechslung im Spiel. Optimiere deine Strategie für das anstehende Match, damit dein Team den Sieg davonträgt!