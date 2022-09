Gigaset GX6 vorgestellt: Ein neues Outdoor-Smartphone für alle

Mit dem Gigaset GX6 wird das Outdoor-Smartphone neu definiert. Das Gerät setzt nach dem Erfolg des GX290 neue Maßstäbe – lest hier mehr!

Über das Gigaset GX6

Elegantes und robustes Design, ultraschnelles 5G, ein starker Wechsel-Akku, kabelloses Schnellladen, 120 Hz Display, Wi-Fi 6, ein Dual-Kamera-System mit optischem Bildstabilisator (OIS) – und gleichzeitig staub- und wasserdicht und widerstandsfähig nach Militärstandard. Es scheint, als würde das neueste Gigaset-Handy so gut wie alle Wünsche erfüllen! „Wie bei allen unseren Smartphones bieten wir beim GX6 ein Top-Preis-Leistungsverhältnis“, sagt Michael Adamik, Geschäftsführer von Gigaset Österreich. „Das Gerät richtet sich an Privatanwender mit einem aktiven Lebensstil, die einen herausfordernden Alltag haben oder sehr anspruchsvolle Hobbys betreiben. Es erfüllt aber auch die Bedürfnisse professioneller Anwender, die viel im Außendienst und in rauen Umgebungen arbeiten.“

Nachhaltigkeit spielt für die Menschen eine immer wichtigere Rolle. Dem kommt Gigaset mit dem 5.000 mAh starken Wechsel-Akku, Sicherheitsupdates für bis zu 5 Jahre ab Marktstart und der Aussicht auf die nächsten zwei Android-Updates bis Version 14 entgegen. Die Produktion des GX6 im Gigaset Stammwerk im nordrhein-westfälischen Bocholt macht das GX6 zudem zum einzigen Outdoor-Smartphone „Made in Germany“. „Bei der Entwicklung des Gigaset GX6 wollten wir höchste Ansprüche im privaten und professionellen Bereich erfüllen“, so Adamik. „Hochwertige Komponenten in einem eleganten und trotzdem überaus robusten Gerät, hergestellt in Deutschland und dann noch zu einem fairen Marktpreis. Gleichzeitig wollten wir natürlich Features, die schon unser erstes Outdoor-Smartphone GX290 so erfolgreich gemacht haben, integrieren – wie das kabellose Laden oder den Triple-Slot für zwei SIM- und eine Speicherkarte.“

Zuverlässige Technik und Hardware

Das Gigaset GX6 unterstützt superschnelles Laden bis zu 30 Watt per Kabel mit einem kompatiblen Ladegerät und kann in rund 60 Minuten bis zu 90 Prozent des Akkus wieder aufladen. Ebenfalls wird kabelloses Schnellladen bis zu 15 Watt nach Qi-Standard unterstützt. Die Gigaset BatteryLife+ Technology im Handy verlängert mit einer voreingestellten Ladebegrenzung die Lebensdauer des Akkus um bis zu 50 Prozent. Wird unterwegs Zusatzpower benötigt, dann liefert die ein separat erhältlicher Wechsel-Akku, der selbst ganz leicht ausgetauscht werden kann. Die Robustheit des Smartphones ist geprüft nach den Standards MIL-STD-810H und IP68 – so übersteht das Gerät Stürze, starke Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Nässe und Staub. Das Gehäuse lässt sich mit Wasser, Seife, Alkohol oder Desinfektionsmitteln reinigen.

Neben unverzichtbaren Eigenschaften wie USB 3.0, Wi-Fi 6, NFC und Bluetooth 5.2 beweist Gigaset bei der Ausstattung des GX6 Liebe zum Detail: Der Fingerabdrucksensor sitzt seitlich am Gehäuse im Ein- und Ausschalter, die programmierbare physische Funktionstaste erleichtert den Zugriff auf bestimmte Funktionen oder Apps – und auch der klassische 3,5 mm-Klinkenanschluss ist erneut mit an Bord. Das FHD+ Punch-Hole Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz misst 6,6 Zoll, ist durch Corning Gorilla Glass geschützt und erreicht eine Helligkeit von 550 nits für eine klare Anzeige selbst im Sonnenlicht. Ausreichend Rechenpower bringt der Achtkerner von MediaTek Dimensity 900 5G (2,4 GHz). Erstmals bei Gigaset hat die 50 MP PDAF Weitwinkel-Kamera einen optischen Bildstabilisator (OIS). Für gute Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt der 1/1,55″ große Sensor mit einer Pixelgröße von 1.008 μm.

Verfügbarkeit und Preise

Das Gigaset GX6 ist ab dem 29. September 2022 zunächst in der Farbe Titanium Grey und ab Oktober auch in der Farbe Titanium Black im Gigaset Online-Shop erhältlich. Ab Oktober ist das neue Gigaset Smartphone im österreichischen Handel erhältlich. Die UVP liegt bei 579,- Euro. Im Lieferumfang befinden sich neben der Bedienungsanleitung ein USB-C Lade- und Datenkabel und eine Handgelenksschlaufe, das sich in die zugehörige Öse des Smartphones einfädeln lässt. Wäre das etwas für euch?