Gigaset GX290 Test: Richtig starkes Outdoor-Smartphone

Der dicke Brummer fühlt sich beim Herausnehmen wertig und äußerst solide an. Die Hülle rutscht nicht, und die wichtigsten Dinge sind klar fühlbar: An der rechten Kante befinden sich branchentypisch die Lautstärkewippe als auch der Standby-Knopf. Unten befindet sich eine dichtende Lasche, die einen USB-C-Port und die 3,5 mm-Buchse verdeckt. Die linke Kante beheimatet den SIM- und microSD-Kartenslot, und an der Rückseite sind eine Dual-Kamera, ein Blitzmodul, die schwer abdeckbaren Lautsprecher und der Fingerabdrucksensor verbaut. Produktvideo gefällig?

Für extreme Bedingungen gemacht

Das Gigaset GX290 ist bestimmt nicht für jedermann geeignet. Schon alleine das Gewicht von 279 Gramm und die Abmessungen von 162,4 x 79 x 15,3 Millimeter lassen erahnen, dass Robustheit die allergrößte Priorität bei diesem Smartphone darstellt. Auch das Gehäuse des GX290 geht hier keinen Kompromiss ein: Ein Metallrahmen, befestigt mit Torx-Schrauben, wird von einem Spritzguss-Gehäuse aus Kunststoff ummantelt. Der Industrial Look vermag zu gefallen, doch es ist nicht so edel wie ein Smartphone aus Glas, das muss euch bewusst sein.

Da dieses Gerät fast doppelt so dick wie ein reguläres Smartphone ist, müsst ihr bei der Normalnutzung ein wenig umdenken. In einer Hosentasche, aber auch in einer Damenhandtasche machen sich sowohl die Abmessungen als auch das Gewicht durchaus bemerkbar. Dafür erhaltet ihr einiges an Verlässlichkeit: Sollte das Gerät mal auf Tauchgang gehen, hält es gemäß Industriestandard IP68 für eine halbe Stunde bei einer Tiefe von 1,2 Metern dicht – einen Sturz aus einer solchen Höhe auf eine harte Oberfläche soll das Gerät unbeschadet überstehen. Nichts wackelt oder rüttelt, man ist also geneigt, den Angaben des Herstellers Gigaset zum GX290 zu glauben.

In der Praxis

So ist auch der Test des Gigaset GX290 dementsprechend geartet. Ob im Regen, im Outdoor-Bereich oder in einer Produktionshalle, diesem Smartphone vertraut man schon aufgrund dessen, wie es sich in der Hand anfühlt. Während man verleitet ist, das Smartphone schnell als „Brick“, also Ziegelstein zu bezeichnen, hat das in diesem Fall durchaus seinen Sinn. Sowohl ein Unterwasser-Test als auch leichte Nutzung erledigt dieses Gerät bestens, vor allem fällt auf, dass der Akku wirklich lange durchhält – mehrere Tage Akkulaufzeit sind hier keine Seltenheit! Ihr könnt das GX290 auch als Powerbank verwenden, wenn ihr das möchtet.

Wenn ihr aber forderndere Spiele oder Apps nutzt, bemerkt ihr, dass das Smartphone wegen seines MediaTek-Prozessors schon mal an eine Performance-Grenze stoßen kann. Dafür ist ein Outdoor-Handy aber auch kaum konzipiert, Durchhaltevermögen hat das GX290 definitiv. Auch die Kameras tun ihren Dienst wie vorgesehen, ihr solltet allerdings auf gute Beleuchtung achten – bei Tag sind die Fotos in Ordnung, in schwachen Lichtverhältnissen kann sich das Gigaset-Smartphone trotz Nachtmodus allerdings nicht auszeichnen. Für Schnappschüsse von einem Gipfel oder dergleichen reicht die Qualität jedoch allemal!

Die Ausstattung

Neben des bereits angesprochenen, äußerst robusten Chassis habt ihr einen 6,1 Zoll großen IPS-Bildschirm in der Hand. Die Auflösung beträgt 1560 x 720 Pixel, was für diese Größe vollkommen ausreicht. Der MediaTek-Achtkernprozessor Helio P23 ist für Alltagsaufgaben ausreichend, ein Performancewunder ist er aber nicht. Die Apps Geekbench 4 (839 singlecore, 3595 multicore, 2713 Compute) und Geekbench 5 (159 singlecore, 845 multicore, 682 Compute) bestätigen diesen Eindruck. Ihr habt 3 GB Arbeitsspeicher im Hintergrund, und 32 GB internen Gerätespeicher zur Verfügung. Dieser lässt sich um bis zu 256 GB per microSD-Karte erweitern!

Die rückseitige Kamera löst mit 13 Megapixel auf, und ihr steht ein 2 Megapixel-Sensor zur Optimierung zur Seite. Fotos mit der Selfie-Kamera lösen mit 8 Megapixel auf. Kabelloses Laden wird genauso unterstützt wie NFC, und eine 3,5 mm-Kopfhörerbuchse ist mit von der Partie. Sie ist allerdings hinter einer abdichtenden Lasche versteckt! Der Akku misst 6.200 mAh, ein Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung sind mit an Bord und auch ein UKW-Radio ist integriert. Bluetooth 5 und das vorinstallierte Android 9.0 Pie runden das Gesamtbild ab.