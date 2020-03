Gigaset bringt Senioren-Smartphone GS195 LS auf den Markt

Mit dem Gigaset GS195 LS kommt ein Handy, das auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten ist. Was dieses Smartphone so besonders macht, lest ihr hier!

Über das Gigaset GS195 LS

Das Handy verfügt vor allem eine reduzierte, gut leserliche Benutzeroberfläche. Das 6,18 Zoll große Display löst mit 2246 x 1080 Bildspunkten auf, das sorgt für eine schöne und scharfe Anzeige. Zudem wird Fokus auf Kontraste gelegt, und neben der einfachen Handhabung sind Features wie die Kamera und Internet klarerweise mit an Bord. Bis zu zehn Funktionen lassen sich auf dem ersten Startbildschirm einstellen, die Kacheln führen dann direkt zu einer gewünschten Anwendung. Das erinnert von der Beschreibung her an Windows Phone, basiert aber auf dem quelloffenen Android 9.0 Pie-System. Ein Notruf-Button ist integriert, der AnwenderInnen schnell um Hilfe rufen lässt, sowohl beim Notruf 112 als auch bei Kontakten. Selbst Basisfunktionen wie Telefonieren und Kontaktverwaltung wurde von Grund auf neu erdacht.

Daher hat Gigaset beim GS195 LS eine extra große Zahlentastatur integriert, und auch die Tastatur lässt sich in Extragröße anzeigen. Somit hat das Suchen von Kontakten auf einer kleinen Tastatur ein Ende. Das Smartphone kann auch zwei SIM-Karten und eine microSD-Karte fassen, mit der sich der interne Speicher um bis zu 256 GB erweitern lässt. Das Gigaset-Smartphone kann auch als Powerbank benutzt werden und andere Geräte aufladen. Mehr Infos sowie eine Bestellmöglichkeit findet ihr auf der offiziellen Website von Gigaset. Ähnlich wie beim Outdoor-Smartphone Gigaset GX290 (hier geht’s zum Test) könnt ihr auch dieses Smartphone frei gravieren lassen. Das neue Gigaset GS195 LS ist ab sofort in der Farbe Titanium Grey im stationären Handel sowie online für 249,- Euro (UVP) erhältlich.