Ghostrunner Switch-Box-Version im Handel angekommen

Der Publisher 505 Games veröffentlichte gemeinsam mit All In! Games, One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks eine physische Ghostrunner-Switch-Box-Version, die hierzulande bereits erhältlich ist.

Was hat die Ghostrunner Switch-Version zu bieten?

Mit Ghostrunner für Nintendo Switch könnt ihr das ultimative Cyber-Ninja-Erlebnis auch unterwegs spielen. Auf der Suche nach der Wahrheit hinter einem brutalen, kastenbasierten System erklimmt ihr die Höhen der einzigen verbleibenden Stadt der Menschheit. Ihr entfesselt mit ihrem Katana einen Sturm aus Stahl im Kampf gegen Cyborg-Schergen und eindrucksvolle Endgegner, lauft an Wänden, überquert Abgründe mit dem Kletterhaken und trotzt mit geschärften Reflexen dem Tod.