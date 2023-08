Ghostrunner 2 erscheint am 26.10.2023 für Konsolen und PC

Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio One More Level enthüllten nun endlich den Ghostrunner 2 Releasetermin. Demnach erscheint der First-Person-Cyberpunk-Slasher am 26. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam, im Epic Games Store und über GOG.com). Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Fans, die die Brutal Edition von Ghostrunner 2 erwerben, erhalten 48 Stunden früher Zugang und zusätzliche Inhalte im Spiel.

Im neuen Trailer erhalten Fans einen Blick auf die ereignisreichen Kämpfe gegen den gewalttätigen KI-Kult, der sich vor dem Dharma-Turm versammelt. Das neue leistungsstarke Motorrad von Jack wird ebenfalls in Action gezeigt. Ghostrunner 2 bringt ein überarbeitetes Fortschrittssystem sowie das neue „Block and Perfect“-Pariersystem mit. Dadurch können sowohl Erfahrene als auch Neulinge die Herausforderungen des Spiels meistern, wobei der Fokus auf Zugänglichkeit liegt.