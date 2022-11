Gewinnt unser Google Pixel 7 Testmuster

Wer schon immer neidisch auf die Apple-Smartphones geschielt hat, bei denen alles wie aus einem Guss wirkt: Das Google Pixel 7 tritt genauso selbstbewusst auf, bietet seine ganz eigenen Vorteile und kostet nebenbei bemerkt weniger, und zwar um einen ordentlichen Betrag. Schon ab 649,- Euro bekommt ihr das aktuellste Smartphone aus dem Hause Google, und hier gibt es absolut nichts zu meckern: Die Verarbeitungsqualität ist immens hoch, die Haptik ist einwandfrei, die Leistung ist klasse, bis zu 5 Jahre Updates werden versprochen, die Kameras sind absolute Oberklasse, die Akkulaufzeit ist gut genug, der Bildschirm ist richtig stark – und es gibt nicht mal nervige Apps, die wie bei Drittherstellern zur Eigenwerbung vorinstalliert sind, von der Google-Suite abgesehen.

Wirkliche Kritikpunkte abgesehen von der Wärmeentwicklung gibt es nicht, mich hat anfangs nur irritiert, dass der Standby-Button an der rechten Kante höher liegt als die Lautstärkeregelung. An das hat man sich aber binnen weniger Tage gewöhnt, und rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis her bekommt ihr hier ein ganz, ganz starkes Smartphone, das locker für die nächsten Jahre reicht. Ehre, wem Ehre gebührt – Google zeigt hier eindrucksvoll vor, wie ein leistbares (und nachhaltiges!) Gerät aussehen kann. Es ist so gut, dass da nur noch nur noch die Entscheidung aussteht, in welcher Farbe (Lemongrass, Snow oder Obsidian) ihr das Google Pixel 7 haben wollt. Auch, wenn diese nicht ganz easy ist, so bin ich selbst höchst erfreut: Manchmal kann eine Smartphone-Empfehlung so einfach sein.

Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.