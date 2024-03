Gewinnt mit SNOCKS 2 x 1 Bundle inkl. Socken-Set zum Launch ihrer LOONEY TUNES Kollektion

Mitmachen, lohnt sich mal wieder bei uns! Wir haben etwas ganz Besonders: Gewinnt bei uns mit SNOCKS eines von zwei limitierten Unisex-Bundles, inklusive eines Socken-Sets mit den Looney Tunes!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 1 Limitiertes Unisex Bundle inkl. eines Socken-Sets mit Looney Tunes

Was haben hat SNOCKS zu bieten?

SNOCKS, das nachhaltige Unternehmen, revolutioniert die Welt der Sportbekleidung mit einem starken Fokus auf qualitativ hochwertige Materialien. Die sorgfältige Auswahl von weicher Bio-Baumwolle und überwiegend recycelten Kunstfasern gewährleistet ein angenehmes Tragegefühl – Komfort und perfekte Passform stehen im Vordergrund.

Die Produkte von SNOCKS zeichnen sich durch einen modernen und dennoch zurückhaltenden Look aus. Sie treten nicht zu sehr in den Vordergrund, sind jedoch immer bereit mit einem beeindruckenden Auftritt zu punkten!

Wusstest du, dass SNOCKS 2016 von Johannes Kliesch und Felix Bauer mit nur 4.000 Euro Startkapital ins Leben gerufen wurde? Ihr Ziel war es, hochwertige Socken und andere Basics aus Bio-Baumwolle und recycelten Materialien anzubieten. Heute steht das Unternehmen nicht nur für Qualität, sondern auch für ethisches Handeln. Sie verpflichten sich zu fairen Arbeitsbedingungen und menschenwürdigen Löhnen, indem sie eng mit auditierten Produktionspartnern zusammenarbeiten und sich für strenge ökologische und soziale Standards einsetzen.

Teilnahmebedingungen

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!