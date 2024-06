Gewinnspiel: Wir verlosenGodzilla x Kong: The new Empire Blu-rays

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Godzilla x Kong: The new Empire am 27.6.2024 verlosen wir zwei Blu-rays des neuen MonsterVerse-Films. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Godzilla x Kong: The new Empire Blu-ray

Worum geht’s?

Der epische Kampf geht weiter! Nach dem explosiven Showdown in „Godzilla vs. Kong“ präsentiert Legendary Pictures ein brandneues Abenteuer aus dem MonsterVerse: Der allmächtige Kong und der furchteinflößende Godzilla treten gegen eine gewaltige, unbekannte Bedrohung an, die in unserer Welt verborgen liegt – und die ihre gesamte Existenz infrage stellt. Godzilla x Kong: The New Empire beschäftigt sich mit der Geschichte und den Ursprüngen der beiden Titanen sowie mit den Geheimnissen, die Skull Island birgt. Außerdem enthüllt das neue Kapitel mehr über den mythischen Kampf, der zur Entstehung dieser außergewöhnlichen Kreaturen beigetragen und sie für immer untrennbar mit der Menschheit verbunden hat.