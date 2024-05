Godzilla x Kong: The New Empire ab 27.6.2024 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Der epische Kampf geht weiter! Nach dem explosiven Showdown in „Godzilla vs. Kong“ präsentiert Legendary Pictures ein brandneues Abenteuer aus dem MonsterVerse: Der allmächtige Kong und der furchteinflößende Godzilla treten gegen eine gewaltige, unbekannte Bedrohung an, die in unserer Welt verborgen liegt – und die ihre gesamte Existenz infrage stellt. „Godzilla x Kong: The New Empire“ beschäftigt sich mit der Geschichte und den Ursprüngen der beiden Titanen sowie mit den Geheimnissen, die Skull Island birgt. Außerdem enthüllt das neue Kapitel mehr über den mythischen Kampf, der zur Entstehung dieser außergewöhnlichen Kreaturen beigetragen und sie für immer untrennbar mit der Menschheit verbunden hat.

Cast & Crew

Auf dem Regiestuhl nimmt erneut Adam Wingard Platz. Zum Schauspielensemble gehören Rebecca Hall („Godzilla vs. Kong“, „The House at Night“), Brian Tyree Henry („Godzilla vs. Kong“, „Bullet Train“), Dan Stevens („Gaslit“, „Legion“, „Die Schöne und das Biest“), Kaylee Hottle („Godzilla vs. Kong“), Alex Ferns („The Batman“, Cash Truck“, „Chernobyl“) und Fala Chen („Irma Vep“, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“). Das Drehbuch schrieben Terry Rossio („Godzilla vs. Kong“, „Fluch der Karibik“-Filmreihe) und Simon Barrett („You’re Next“) und Jeremy Slater („Moon Knight“) nach einer Geschichte von Rossio & Wingard & Barrett. Diese wiederum basiert auf der Figur „Godzilla“, die sich im Besitz von Toho Co., Ltd. befindet. Produziert wird der Film von Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Thomas Tull, Jon Jashni und Brian Rogers. Die ausführenden Produzenten sind Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno und Kenji Okuhira. Wingard arbeitet erneut mit Kameramann Ben Seresin („Godzilla vs. Kong“, „World War Z“), Produktionsdesigner Tom Hammock („Godzilla vs. Kong“, „X“, „The Guest“), Editor Josh Schaeffer („Godzilla vs. Kong“, „Molly’s Game: Alles auf eine Karte“) und Kostümdesignerin Emily Seresin („Der Unsichtbare“, „Top of the Lake“) zusammen. Die Komponisten sind Tom Holkenborg („Godzilla vs. Kong“, „Mad Max: Fury Road“) und Antonio Di Iorio (zusätzliche Musik bei „Godzilla vs. Kong“, „Sonic the Hedgehog“-Filme).