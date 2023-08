Gewinnspiel: Wir verlosen unser Tineco Floor One S5 Testmuster

Als Familienvater habe ich immer wieder mal etwas sauber zu machen. Sei es der Fußboden in der Küche, der Vorraum, wo sich nach Spielplatzbesuch Sand sammelt, das Badezimmer oder der Platz rund um den Hochstuhl meines Kleinkindes. In der Regel reicht hier saugen alleine nicht aus, weshalb im Nachgang auch jedes Mal der Wischmop samt Eimer aus der Abstellkammer geholt werden muss. Da geht ganz schön viel Zeit drauf, vor allem weil nach dem Wischen die Räumlichkeiten auch nicht gleich wieder verwendet werden können. In genau diesem Fall ist ein Nass-/Trockensauger eine enorme Erleichterung. In einem Durchgang wird gesaugt und gewischt. Die Reinigung des Geräts danach fällt für mich nicht groß ins Gewicht, weil ich auch den Wischmop samt Eimer reinigen muss und ich hier somit keine “Extrazeit” verliere.

In Summe spare ich mir sogar einiges an Zeit, da ich schneller fertig bin und der Tineco Floor One S5 auch weniger Wasser zum Wischen verwendet, sodass die Räumlichkeiten schneller wieder verwendet werden können. Mit der Saug-/Wischleistung bin ich zufrieden, wobei hier nochmals erwähnt sei, dass ganz nah bei Wänden oder bei tieferen Fugen das Gerät so einige Schwierigkeiten hat. Apropos Schwierigkeiten: diese hatte ich auch bei dem Versuch, unter die wandmontiere Klomuschel oder so manche Kommode zu kommen. Aufgrund der Bauart kommt man leider nicht überall so leicht hin, wie beispielsweise mit einem Akku-Sauger und/oder Wischmop. Hier gilt es, die Vor- und Nachteile individuell abzuwiegen.

Die Lautstärke (laut Hersteller bis zu 78db) empfand ich als ok und das Zubehör hilft mir tagtäglich bei der Verwendung: Sei es die praktische Ladestation, die auch gleich für die Bürstenselbstreinigung verwendet werden kann, die im Lieferumfang enthaltene Reinigungslösung oder der Ersatzfilter und die Extrabürste. So ist man auch für Notfälle immer bestens gerüstet. Mit aktuell rund 340 Euro (Stand 15.7.2023) ist der Floor One S5 für alle, die auf der Suche nach einem Saug-/Wischgerät sind- mehr als eine Überlegung. Und hier noch ein Hinweis, von dem Modell gibt es auch schon die zweite Generation (Floor One S5 Pro 2).

Der kabellose Nass-/Trockensauger Tineco Floor S5 ist seit rund 2 Jahren im Tineco-Webshop oder beispielsweise bei Amazon erhältlich. Mehr über den Sauger erfahrt ihr in unserem Test.