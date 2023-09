Gewinnspiel: Wir verlosen unser Sony INZONE H9 Testmuster

Natürlich werden Audiophile da und dort noch Einspruch erheben, und die etwas mangelnde Anpassungsmöglichkeit bei einer PS5-Konsole mag andere erzürnen. Aber alles in allem tut dieses Produkt genau das, was es machen will: Eine wunderbare Standardlösung für Konsolennutzer:innen, und ein gut anpassbares Soundgerät für alle PC-Nutzer:innen. Das Sony INZONE H9 kann beide Nutzungsfälle mit Bravour abdecken, da gibt es gar keinen Zweifel. Allerdings hat dies auch seinen Preis, denn die UVP dieses Gaming-Headsets liegt bei gesalzenen 299,- Euro. Während diese Zahl ohne jeden Kontext schon mal für Respekt sorgen mag, ist sie für das Gebotene durchaus fair. Denn ein sehr guter Klang, eine funktionierende Geräuschunterdrückung, ein klasses Mikrofon, geringes Gewicht und hohe Verarbeitungsqualität sind allesamt kein Zufall und erfreuen das Gaming-Herz!

Im Direktvergleich zu einem Standard-Headset (in meinem Fall das Pulse 3D Headset ) ist es eigentlich unglaublich, wie viel mehr Leistung das Sony INZONE H9 aus allen Anwendungsfällen rausholen kann. Dank USB-Dongle könnt ihr stets verzögerungsfreien Sound genießen, und die verbaute Hardware stellt sicher, dass ihr von allem fast nur das Beste bekommt. Wir haben in der Redaktion mehrere Runden mit blinden Versuchen durchgeführt, und alle Beteiligten konnten zu 100 Prozent stets das bessere Headset ausmachen. Dabei war es egal, ob wir uns Musik, einem Spiel oder einem Filmausschnitt widmeten: Dieses Gerät ist tatsächlich spür- und hörbar besser. Dazu kommt dann auch noch die gelungene Akkulaufzeit von 30 Stunden und mehr (ohne ANC), der große Tragekomfort und das geringe Gewicht – man kann sich eigentlich kein besseres Produkt vorstellen.

Wir bedanken uns bei Sony für die Bereitstellung des Testmuster, das wir nun auch per Gewinnspiel verlosen dürfen.

