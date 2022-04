Gewinnspiel: Wir verlosen unser nuki Komplett Set Testmusterpaket

Wenn ihr euch für das Komplettpaket entscheidet, mangelt es euch in Sachen Sicherheit an nichts mehr. Denn die Hardware von Nuki ist zuverlässig, die App ist verständlich aufbereitet und nach der erstmaligen Installation tut die Kombination genau das, was sie soll. Die zusätzlichen Funktionen wie „Auto Unlock“ und „Lock‘n‘Go“ benötigen keinerlei Training von eurer Seite, und genau so sollte Smart Home sein: Sich an eure Bedürfnisse anpassen und euch keine großen Gedanken bereiten. Kritikpunkte aus der Vergangenheit wie der Preis oder die Lautstärke beim Auf- und Zusperren sind so gut wie ausgemerzt, dem Setpreis und dem neuen, optimierten Getriebe sei Dank. Ob ihr auch jede gebotene Option (Fob, Keypad, Door Sensor) ausnutzt oder das Paket doch Overkill ist, bleibt euch überlassen.

Darüber hinaus ist die Lösung nicht fest installiert, das heißt, auch für Mieter:innen ist das Ganze interessant. Kommt es einmal zu einem Umzug, könnt ihr alles einfach wieder abmontieren und in eure neue Behausung mitnehmen. Dieser Umstand macht die Anschaffung des Nuki Smart Lock 3.0 zu einer wahren Investition, und die Langlebigkeit der Produkte tut ihren Rest. Wer sich auch nur ein einziges Mal aus seinem Wohnraum ausgesperrt hat, weiß einerseits, wie unangenehm das ist und andererseits, wie viel sich so ein Schlüsseldienst kosten lässt. Das Nuki-Komplettpaket ist auf jeden Fall seine Anschaffung mehr als nur wert, und die tolle Nuki-App versorgt euch stets mit Informationen bezüglich dem Ladezustand. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um bei diesem Set zuzuschlagen! Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.