Gewinnspiel: Wir verlosen unser Eve Aqua Testmuster

Dass es durchaus auch Sinn macht, nicht immer komplett in ein Netzwerk verbunden zu sein, zeigt die Eve Aqua Bewässerungssteuerung eindrucksvoll. Denn dank den zwei AA-Batterien funktioniert dieses Produkt völlig autark, und sämtliche Einstellungen werden lokal auf das Gerät gespeichert. Auch bei Stromausfall oder eben abseits einer Internetverbindung werden die Zeitpläne lückenlos eingehalten, genau so muss das sein! Natürlich gibt es aber unbestreitbare Vorteile, wenn ihr euch darum kümmert, ein HomeKit-fähiges Netzwerk in der Nähe zu haben. Da fallen beispielsweise Automationen ein, die in Verbindung mit der Wettervorhersage funktionieren, oder einfach der Zugriff aus der Ferne ganz ohne zusätzliche Abo-Kosten. Das sorgt für frischen Wind in der Smart Home-Welt, in der irgendwie immer mehr in Richtung Bezahl-Abo zu gehen scheint – das nimmt schon fast überhand.

Einschränkungen bei diesem Zubehör sind nur wenige vorhanden, die bemerkenswerteste ist zweifelsohne der Zwang zu Apple-Geräten. Als HomeKit-Produkt bleiben Android-Nutzer:innen außen vor – zudem könnt ihr nicht unbeschränkt im Zeitplan herumfuhrwerken, sieben Bewässerungen pro Tag sind das Maximum. Zu guter Letzt ist der Preis von 150 Euro zu verdauen: Zwar ist dieses Gerät seinen Preis insgesamt durchaus wert, aber eine große Investition ist es definitiv. Habt ihr das Produkt allerdings erst einmal angeschafft, möchtet ihr es nicht mehr missen – zu groß sind die Vorteile, vor allem dann, wenn man sich erst einmal an den Mehrwert gewöhnt hat. Der Eve Aqua Bewässerungscomputer stellt mit seiner Einfachheit und der Simplizität einen idealen Einstieg in das Thema Smart Home dar und kann daher allen Apple-Nutzer:innen uneingeschränkt empfohlen werden!

Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.