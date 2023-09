Eve Aqua Test: Smarte Bewässerung für euren Garten via Apple HomeKit

So könnt ihr Zeitpläne regelmäßig zu einem von euch festgelegten Zeitpunkt für eine vordefinierte Zeitspanne starten lassen. Stromausfall? Kein Problem – diese Zeitpläne werden direkt auf dem Gerät gespeichert und können daher jederzeit ausgeführt werden. Das ist für einen Smart Home-Helfer sehr cool, dass das Produkt unabhängig von einer Verbindung zu eurem Smartphone oder dem Internet ist. So dürft ihr die Bewässerung schnell und unkompliziert selber regeln, und der Eve Aqua Bewässerungscomputer ist dabei eine grandiose Unterstützung. Was sind also die ersten Schritte, die man tun muss? Die Video-Anleitung überlassen wir dem Hersteller Eve:

Der Eve Aqua Bewässerungscomputer ist ein cleveres Zwischenstück, das ihr an euren Außenwasserhahn steckt. Er passt an jedes handelsübliche Gewinde mit einer Größe von 26,5 mm und kann somit smart das Wasser regeln. Denn mit diesem Zubehör habt ihr die Freiheit, auch aus der Ferne das Wasser definitiv abzudrehen oder für „Wasser marsch!“ zu sorgen. Ein Gimmick ist das beileibe nicht, denn wer sich um einen Garten kümmern muss, weiß, dass die Bewässerung eine reine Routine-Arbeit ist. Da kommt das Produkt ins Spiel, denn viel Arbeit wird für euch übernommen.

Die Installation des Produkts

Recht viel einfacher geht es nicht, das möchte ich gleich vorweg schon einmal klarstellen. Denn so übersichtlich und eingängig, wie der Prozess bei der Eve Aqua Bewässerungssteuerung abläuft, ist es selten. Das Erste, was ihr tun müsst, ist das Produkt mit seinen mitgelieferten AA-Batterien zu versorgen. Schnell ist das Gehäuse geöffnet, danach setzt ihr die Batterien ein und schließt das Gehäuse wieder. Anschließend schraubt ihr den Hahnverbinder an das Gerät, und dann geht es schon an die Einrichtung eures Bewässerungscomputers. Dies erledigt ihr mit der App namens Eve für Matter & HomeKit, die im App Store gratis erhältlich ist. Ganz HomeKit-typisch könnt ihr dann entweder den QR-Code des Produkts einscannen oder das Zubehör manuell hinzufügen. Hat die App alles erkannt, dürft ihr euch an die Installation des Geräts machen!

Das gestaltet sich als denkbar einfach: Ihr müsst das Produkt nur an einem zugedrehten Wasserhahn anbringen. Habt ihr das Gewinde ohne Werkzeug festgedreht, schließt ihr gleich den Schlauch an die Eve Aqua Bewässerungssteuerung an. Danach dreht ihr den Wasserhahn auf, und euer Bewässerungscomputer ist bereit. Durch Tastendruck könnt ihr jederzeit für Wasserzufuhr oder Wasserstop sorgen. Doch auch via Siri-Sprachbefehl, Home-App und die Eve für Matter & HomeKit-App dürft ihr hier eingreifen. Geht es euch rein um das Ein- und Ausschalten der Wasserzufuhr, macht es keinen großen Unterschied, wie ihr das vornehmt. Doch wenn ihr die Bewässerung möglichst clever einstellen wollt, führt kein Weg an der Eve-App vorbei. Sie bietet euch zudem eine Vielzahl an Optionen, wie ihr die Bewässerung feingliedrigst steuern könnt.

Über die Eve für Matter & HomeKit-App

Der Hersteller hat das ganz clever gelöst und bietet mit der hauseigenen Eve für Matter & HomeKit-App eine vollumfängliche Lösung für alle Lebenslagen an. Sie ist übersichtlich aufgebaut und ist ein großartiger Startpunkt, selbst, wenn ihr noch gar keine Erfahrung mit Smart Home und ähnlichen Dingen gesammelt habt. So dürft ihr kinderleicht bis zu sieben Zeitpläne pro Wochentag definieren und auch eine Standarddauer der Bewässerung festlegen, die verwendet wird, sobald die Eve Aqua Bewässerungssteuerung aktiviert wird. In den Einstellungen lässt sich zudem eine Kindersicherung einschalten, sie deaktiviert im Prinzip den Knopf am Gerät selbst – ideal für neugierige Entdecker:innen!

An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass der Eve Aqua Bewässerungscomputer an sich keine Verbindung zu einem Netzwerk oder Internet benötigt. Alle Zeitpläne und Einstellungen, die ihr vornehmt, werden auf das Gerät selbst übertragen – selbst bei Stromausfällen wird der Zeitplan zuverlässig weiter befolgt. Das ist eine super Umsetzung, und dazu kommt, dass ihr die Konfiguration des Produkts auch via Bluetooth vornehmen könnt – kein WLAN erforderlich. Ihr benötigt keine Bridge, keinen Gateway, und genau so muss es sein! Habt ihr euer Zubehör erst einmal eingerichtet, bringt ihr es an den Wasserhahn eurer Wahl an und werdet dann bis zum Beginn der Frostperiode nicht mehr daran herumdoktern müssen – ganz nach dem Motto „set it and forget it“, sehr cool.

Der Eve Aqua im Alltag

Hängt die Eve Aqua Bewässerungssteuerung erst einmal dort, wo sie soll, kann es auch schon losgehen. Denn egal, ob ihr sie mittels Tastendruck, Siri-Sprachbefehl, Home- oder Eve-App oder aktiviert, sie hält sich an die Vorgaben, die ihr zuvor eingestellt habt. Im Falle der Aktivierung bedeutet dies, dass die Standarddauer der Bewässerung eingehalten wird – so lange wird Wasser bereitgestellt. Ob dies nun eine, zwei, fünf oder 45 Minuten sein soll, steht euch völlig offen! Bemerkenswert hierbei ist, dass der Mechanismus sehr geräuscharm funktioniert. Sehr leise fließt dann plötzlich das Wasser durch den Schlauch, bis die Zielzeit erreicht ist, dann deaktiviert sich die Zufuhr wieder. Das gilt nicht nur für manuelle Aktivierungen, natürlich werden auch die automatisierten Zeitpläne ganz so umgesetzt, wie ihr das zuvor konfiguriert habt.

Sollte es zu unvorhergesehenen Änderungen kommen – beispielsweise ein Wetterumschwung oder Ähnliches -, könnt ihr jederzeit eingreifen und die Bewässerung manuell stoppen oder in Gang bringen. Somit ist jederzeit gewährleistet, dass Wasser fließt oder auch nicht, und selbst aus der Ferne könnt ihr das kontrollieren. Dies funktioniert super, wenn ihr beispielsweise den Rasensprenger umstellen wollt: Einfach deaktivieren, umstellen und gemütlich per Smartphone wieder aktivieren, ganz ohne unfreiwillige Dusche oder Zusatzmeter zum Wasserhahn. Wie bereits erwähnt sollte der Eve Aqua Bewässerungscomputer allerdings keinem Frost ausgesetzt werden, das ist Gartenbesitzer:innen aber ohnehin klar, dass man vor dem Winter ein paar Aufräumarbeiten zu erledigen hat. Dieses Gerät wird dann einfach wieder runtergeschraubt, um im Frühjahr wieder angebracht zu werden.

Sonstiges und die Technik

Natürlich wäre das Produkt kein Vertreter der Kategorie Smart Home, wenn es keine weiteren Benefits gäbe. Doch durch die Anbindung an HomeKit und die eigene Eve für Matter & HomeKit-App stehen euch viele Möglichkeiten offen. In Zusammenspiel mit Apples Kurzbefehle-App ermöglicht euch die Hardware beispielsweise, bei schlechter Wettervorhersage eure auf dem Eve Aqua Bewässerungscomputer gespeicherten Bewässerungszeitpläne zu pausieren. Dafür installiert ihr über die Eve-App einen Kurzbefehl, den der Hersteller bereits vorbereitet hat. Dieser holt sich die aktuelle Wettervorhersage und reagiert dementsprechend – wenn das mal nicht smart ist? Die Eve-Website hat eine vollständige Beschreibung der Funktionen dieses Produkts in einer Übersicht gesammelt.

Die Abmessungen des Eve Aqua Bewässerungscomputers betragen 77 x 95 x 128 mm, und für die nötige Power sorgen zwei AA-Batterien. Er kann bei Temperaturen zwischen 4 und 50 Grad Celsius verwendet werden und ist nach IPX4-Standard spritzwassergeschützt. Zudem ist die Bewässerungssteuerung sogar für Australien zertifiziert UV-beständig und hält so mühelos mehrere Jahre lang durch. Das Gerät passt auf alle handelsüblichen Gewinde mit 26,5 mm Größe und verbindet sich mit eurem Zuhause via Bluetooth-Standard. Wie sich der Vorgänger dieses Produkts gegenüber der Konkurrenz so geschlagen hat, zeigt dieses Video von tink: