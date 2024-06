Gewinnspiel: Wir verlosen unser eufy X10 Pro Omni Testmuster

Sehr großzügig: In Kooperation mit eufy verlosen wir unser X10 Pro Omni-Testmuster, das natürlich gereinigt und desinfiziert wurde. Mitmachen lohnt sich!

Was kann der X10 Pro Omni?

An dieser Stelle verweise ich auf den Testbericht des Geräts, immerhin der Anlass dieses Giveaways. Das Fazit liest sich wie folgt: Ihr holt euch so viel Komfort mit einem Kauf in euren Haushalt, dass es auf keine Kuhhaut geht. Egal, ob ihr die automatische Hinderniserkennung hernehmt, die bis zu 8.000 Pa starke Saugfunktion oder die klasse eufy Clean-App: Hier spielt alles auf allerhöchstem Niveau. Die Wischfunktion hat es mir besonders angetan, denn dank optionaler Tiefenreinigung und dem Anpressdruck von etwa einem Kilogramm werden auch hartnäckige Flecken vollautomatisch von den Böden gewischt. Dieser Wischsaugroboter entfernt, was es zu entfernen gibt, und vermeidet dabei clever alltägliche Hindernisse wie Kabel, Socken, Schuhe oder Spielzeug. Wer einmal ein solches Gerät im Einsatz hatte, wird wohl kaum mehr zu einem ohne Hindernisvermeidung oder gar manueller Reinigung greifen.

Habt ihr euch mal an das Produkt gewöhnt, ist es schwer, Kritikpunkte auszumachen. Denn es wird zu jeder Zeit höchst zuverlässig genau das erledigt, was ihr von ihm erwartet. Die App ist kinderleicht aufgegliedert und sogar für völlige Neulinge äußerst überschaubar. Ihr werdet sogar daran erinnert, wenn etwas beim Sauger zu reinigen oder zu tauschen ist. Seine Mopps werden beim Erkennen eines Teppich-Untergrunds automatisch angehoben, somit gehören nasse Teppichböden der Vergangenheit an, und auch mit Tierhaaren kommt dieses Gerät bestens zurecht. Wenn ihr einen guten Preis-Leistungs-Deal sucht, habt ihr ihn beim eufy X10 Pro Omni gefunden – und was ist besser, als gar kein Geld auszugeben? Eben: Gleich bei unserem Giveaway (danke, eufy!) mitmachen und gewinnen!