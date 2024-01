Gewinnspiel: Wir verlosen unser Dreame DreameBot L10s Pro Ultra Heat Testmuster

Sehr großzügig: In Kooperation mit Dreame verlosen wir unser DreameBot L10s Pro Ultra Heat-Testmuster, das natürlich gereinigt und desinfiziert wurde. Mitmachen lohnt sich!

Was ist der DreameBot L10s Pro Ultra Heat?

In unserem Test begeisterte mich das Produkt über alle Maßen. Das ist keine einfache Leistung, denn als Tech-Redakteur komme ich regelmäßig „dran“ und darf meine Hände auf eine fast schon ungesund hohe Anzahl an neuen Produkten legen. Dennoch schaffte es dieses Gerät binnen weniger Tage, mich in so gut wie allen Punkten vollkommen zu überzeugen. Alle Fragen, die ich mir stellte (wie laut die Absaugung, läuft die nach jeder Reinigung, wie sieht es mit der Kantenreinigung aus?), wurden im Testzeitraum zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Als tech-verwöhnter Hausbesitzer war es für mich dann selbstverständlich, einfach alles, was der Roboter so bietet, auch tatsächlich anzuwenden. Es macht dann schon irgendwo Spaß, die eigenen vier Wände aus der Sicht des Saugroboters zu erkunden, während er sauber macht. Vor allem fährt ihr dann auch aus der Ferne zielsicher da hin, wo ihr müsst.

Dass das Putzwunder fast schon zu viel kann und Neulinge überfordern könnte, ist Jammern auf höchstem Niveau, denn: Sowohl Reinigungsleistung, Lautstärke wie auch die Vielseitigkeit sind enorm gut gelungen, und Dreame hat dieses Produkt nicht umsonst als Topmodell positioniert. Gold wert ist auch die KI-unterstützte Hinderniserkennung, die sicherstellt, dass jede Reinigungsfahrt abgeschlossen werden kann und der Roboter nirgends hängen bleibt. Man kann es nicht oft genug sagen: Auch, wenn so eine Anschaffung grundsätzlich mit einem hohen Preis verbunden ist, der Komfort und Luxus, den man dafür bekommt, ist nahezu unbezahlbar. Wer die eigene Zeit und Sauberkeit zu schätzen weiß, sollte sich den DreameBot L10s Pro Ultra Heat näher ansehen! Hier ein Video zum Nicht-Heat-Modell für euch: