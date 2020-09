Gewinnspiel: Wir verlosen unser Dockin D Fine+ 2 Testmuster

Die drei Soundmodi, die ihr am Speaker selbst aktivieren könnt, tun ihren Dienst hervorragend. Genauso wie der 9600 mAh fassende Akku, der nicht nur andere Geräte laden, sondern euch auch problemlos durch den Tag bringen kann. Gemeinsam mit dem Spritzwasserschutz, der hochwertigen Verarbeitungsqualität und dem sicheren Stand erwartet euch hier rundherum hohe Qualität. Der Preis für den Dockin D FINE+ 2 beträgt 200 Euro, aber in Anbetracht dessen, was dieser Speaker alles leistet und wie langlebig er voraussichtlich sein wird (austauschbarer Akku!), ist das eine gute Investition. Solltet ihr auf der Suche nach einem Premium-Speaker für unterwegs sein, habt ihr hier meine volle Empfehlung! ( hier geht’s zum vollständigen Test )

Die Versprechen von Dockin waren vollmundig: Uns sollen ein toller Klang, eine lange Laufzeit und dennoch hohe Mobilität erwarten. Diese Punkte habe ich beim Test des Dockin D FINE+ 2 im Kopf behalten, und ich kann nicht anders, als dem Hersteller recht zu geben. Sämtliche Kriterien wurden vollauf erfüllt, vor allem bei der Mobilität wurde dank den Tragegurten super mitgedacht. Das mitgelieferte Zubehör passt erwartungsgemäß perfekt, sei es beim Lautsprecher selbst oder bei der Tasche, die ihr optional mitbestellen könnt. Die Soundqualität ist wirklich spitze, sofern ihr es bei der Lautstärke nicht übertreibt. Da das Gerät aber so laut werden kann, werdet ihr den 100 %-Lautstärkepegel niemals wirklich brauchen.

Nach unserem erfolgreichen Test verlosen wir in Kooperation mit Dockin unser Dockin D Fine+ 2-Testmuster. Mitmachen, lohnt sich!

