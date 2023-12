Gewinnspiel: Wir verlosen unser 10000 mAh Mi Powerbank 3 Ultrakompakt-Testmuster

Weihnachten kann kommen – in Kooperation mit Xiaomi verlosen wir unser 10000 mAh Mi Powerbank 3 Ultrakompakt-Testmuster, das natürlich gereinigt und desinfiziert wurde. Mitmachen lohnt sich!

Über die Mi Powerbank

Meine persönlichen Anforderungen an die 10000 mAh Mi Powerbank 3 Ultrakompakt wurden während meines Testzeitraums in jedem Fall erfüllt. Denn ich finde, so ein Zubehör soll angenehm zu tragen sein, sich leicht verstauen lassen, einiges an Strom fassen können und diesen auch zeitnah wieder abgeben können. All diese Punkte macht dieses Akku-Pack enorm gut, denn das interessante Gehäuse fühlt sich hervorragend an und ist gleichzeitig schlank genug, um in einem Rucksack oder einer sonstigen Tasche so gar nicht aufzufallen. Ein aktuelles Smartphone lässt sich damit 1,5 bis zwei Mal aufladen, und die Schnellladefunktion mit bis zu 22,5 Watt kann sich ebenfalls sehen lassen.

Will man jetzt nörgeln, dass das zu wenig Fassungsvermögen sei, so kann man dagegen argumentieren, dass mit mehr Stromkapazität auch ein anderer Formfaktor notwendig wird. So oder so, dieses Produkt ist extrem gut gelungen und schafft es, ordentlich viel Strom in ein sehr greifbares und angenehmes Gehäuse zu bringen. Natürlich kann man sich einen Mega-Bomber anschaffen, aber ob das dann auch die richtige Lösung für unterwegs ist? Ich empfinde die 10000 mAh Mi Powerbank 3 Ultrakompakt um 19,99 Euro gerade für den alltäglichen Einsatz on the go als die vernünftigste Lösung – nicht nur, was die Optik, sondern auch das Preis/Leistungsverhältnis betrifft.