Gewinnspiel: Wir verlosen Ubisofts The Crew: Motorfest

Was erwartet euch in The Crew: Motorfest?

In The Crew Motorfest erkunden Spieler:innen die Insel O’ahu auf Hawaii und nehmen am Motorfest teil, einem immer neuen Festival für alle, die Autos lieben. Im Zentrum des Events können sie durch eine Auswahl von 15 thematischen Kampagnen, Playlists genannt, neue Perspektiven auf die Autokultur entdecken. In den Playlists tauchen die Spieler:innen in die Autokultur ein und erleben ikonische Marken oder verschiedene Fahrstile: von Underground-Straßenrennen in der Made in Japan-Playlist bis hin zu amerikanischen Muscle Cars, Off-Road, Open-Wheel-Rennen, Drift und mehr! Elektrische Supersportwagen haben ihre eigene Playlist, in der es um die unmittelbare, rohe Kraft und das Energiemanagement geht. Die Oldtimer-Klassiker haben ebenfalls eine Playlist, mit völlig unterschiedlichen Gameplay-Einstellungen, ohne GPS und Fahrhilfen, um das Gefühl der legendären Fahrzeuge aus der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Bei der Autokultur geht es nicht nur um Autos, sondern auch um Menschen. Um den Spieler:innen so viele verschiedene Erfahrungen wie möglich zu bieten, haben einige der größten Namen in der Autoszene direkt zu The Crew Motorfest beigetragen, darunter professionelle Fahrer:innen, Tuner:innen und Content Creator. In mehreren Playlists sind solche Talente direkt zum Start vertreten: