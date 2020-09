Gewinnspiel: Wir verlosen The Pier Staffel 1+2 auf Blu-ray und DVD

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von The Pier Staffel 2 am 1.10.2020 verlosen wir in Kooperation mit eye see movies The Pier 1 + 2 auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Zu Beginn der 2. Staffel …

… gesteht Alejandra Veronica endlich, wer sie wirklich ist, und

mit dieser Wahrheit wird die Ordnung von allem, was zwischen ihnen bisher galt, zerstört. Die Rollen sind nun vertauscht, und beide werden in völlig neue Situationen gebracht: Veronika, die bisher die Geliebt war, wird zur Betrogenen, und Alejandra und ihr Bedürfnis, rational zu verstehen, was mit ihrem Mann geschehen ist, wird zu einer hedonistischen Frau, die eine polyamoröse Beziehung lebt, ohne Fragen, Vorurteile und Schuldgefühle, die ihre Gefühle und ihre Identität einschränken. Doch kurz darauf muss sich Alejandra eingestehen, dass sie Verónica schmerzlich vermisst. Sie erkennt, wie sich Óscar gefühlt haben muss. So versöhnt sie sich bald mit der Geliebten und erzählt erstmals von dem Mordverdacht. Damit setzen sich auch für Verónica einige Puzzleteile zusammen: Sie erinnert sich an einen Streit mit Óscar, kurz vor seinem Tod. Er hatte einen Nervenzusammenbruch und bedauerte die Lügen und das Versteckspiel der letzten acht Jahre, was Verónica hart traf. Alejandra und Veronica verbünden sich nun um herauszufinden, was wirklich mit ihm geschehen ist.

Diverse polizeiliche Strafzettel verraten schließlich, dass Óscar häufig in ein Dorf namens Taracuello gefahren ist. Die Frauen folgen seiner Spur und werden bald fündig.