Gewinnspiel: Wir verlosen Super Mario RPG für die Switch

Dafür nehmen es die Spieler:innen in rundenbasierten Kämpfen mit Gumbas, Koopas und weiteren Widersachern auf. In den Auseinandersetzungen kommt es darauf an, die Knöpfe zur richtigen Zeit zu drücken. Denn dann werden Aktionsbefehle verstärkt, um mehr Schaden bei Gegnern zu verursachen oder selbst weniger einzustecken. Perfektes Timing bei einer Attacke kann sogar alle Gegner gleichzeitig treffen, während es in der Verteidigung vollkommenen Schutz bietet. Jeder erfolgreiche Aktionsbefehl füllt zudem die Kampfanzeige. Sobald diese gefüllt ist, können die Spieler:innen die neue, mächtige Trio-Technik anwenden. Wie diese genau aussieht, hängt von der jeweiligen Zusammensetzung der Heldengruppe ab. Es lohnt sich also, mit unterschiedlichen Charakteren zu experimentieren.

Zu Beginn der Handlung ist Bowser gewohnt fies – er entführt Prinzessin Peach. Doch als Mario ihn in seiner Festung stellt, kreuzt dort unvermittelt ein noch größerer Schurke auf: Exor, der Eiserne. Dieser hat die Form eines gigantischen Schwerts und kracht mit solcher Wucht auf Bowsers Burg herab, dass die Erde bebt, die Sternenstraße zerbricht und die Gruppe in alle Winde zerstreut wird. Um Peach zu finden, muss Mario neue Verbündete um sich scharen – und dahinterkommen, welche Pläne der Oberschurke Schmiedrich und seine Schergen verfolgen.

Das erste Mario-Rollenspiel erschien ursprünglich nur in Japan und Nordamerika für Super NES. Auf Nintendo Switch kommt es nun erstmals in deutscher Sprache auf den Markt – mit frischer Grafik und zahlreichen neuen Funktionen, darunter die kampfstarke Trio-Technik.

