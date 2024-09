Gewinnspiel: Wir verlosen schwarze Sony WF-C510 In-Ear-Buds

Sehr großzügig: In Kooperation mit Sony dürfen wir anlässlich unseres Tests schwarze Sony WF-C510 In-Ear-Buds in Originalverpackung verlosen. Gleich mitmachen und gewinnen!

Was können die In-Ear-Buds?

An dieser Stelle verweise ich auf unseren Testbericht des Geräts, immerhin der Anlass dieses Giveaways. Das Fazit liest sich wie folgt: Die Sony WF-C510 können durch ihre Vielseitigkeit und Anpassbarkeit überzeugen. Dank dem intuitiven Equalizer-Abenteuer (Live-Ausprobieren statt Vollspektrumregler) wird euch in unter einer Minute ein auf euch abgestimmter Klang präsentiert, und nach dieser Feinjustierung quer durch alle Einstellungsmöglichkeiten der Smartphone-App präsentieren sich die Ohrhörer in einem vollkommen auf euch abgestimmten Gewand.

Fortan machen sie nicht nur farblich eine gute Figur, sondern knallen auf Wunsch die Bässe richtig rein oder fiedeln die höchsten Töne in einer famosen Darbietung. Alles so, wie ihr es einstellt – hier sieht man wieder mal, welchen Anteil die Software mittlerweile bei solchen In-Ear-Buds hat. Unter dem Strich bieten sie nicht nur eine klanglich makellose Darstellung, sondern auch der Komfort wird bei diesen Ohrhörern ganz groß geschrieben. Eine Empfehlung geht da ganz klar an euch raus, also gleich mitmachen und abstauben – doch wie funktioniert das Prozedere?