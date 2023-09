Gewinnspiel: Wir verlosen Rausch Weidenrinde-Sets für einen sorglosen Start ins Schuljahr

Um euch den Start ins neue Schuljahr so sorgenfrei wie möglich zu gestalten, verlosen wir in Kooperation mit RAUSCH drei Sets der Weidenrinden-Linie. Mitmachen, lohnt sich!

Sorglos in das neue Schuljahr

Der Sommer ist im Vergehen und ein neues Schuljahr steht wieder vor der Tür. Nicht selten bedeutet das gleichzeitig auch Laus-Alarm auf den Köpfen der Schul- und Kindergartenkinder. Besonders jetzt nach den Sommerferien, aber auch in der Herbstzeit verbreitet sich das lästige Ungeziefer besonders gern und vor allem schnell auf den Kinderköpfen. Die Speziallinie mit Weidenrinde von RAUSCH ist die perfekte Wahl für präventive Maßnahmen gegen Kopflausbefall. Zugleich mildert die Haarpflege Rötungen und Juckreiz und befreit die Kopfhaut nachhaltig von fettigen Schuppen. Für eine sorglose Schul- und Kindergartenzeit. Auch für Erwachsene sehr wirksam.

Spezial-Shampoo mit Weidenrinde

Als nachhaltige Pflege gegen fettige Schuppen, Rötungen und Juckreiz ist das Spezial- Shampoo mit Weidenrinde von RAUSCH die richtige Wahl für alle, die zugleich auch mild vor Kopflausbefall geschützt sein möchten. Mit wertvollem Extrakt aus Weidenrinden und Thymianöl reguliert das Shampoo die Kopfhautfunktionen und wirkt effektiv und wohltuend. Für jede Kopfhaut.

Spezial-Conditioner mit Weidenrinde

Unterstützend zum Shampoo aus derselben Linie verstärkt der Spezial-Conditioner mit Weidenrinde von RAUSCH dessen Wirkung und reguliert die Kopfhautfunktionen. Gleichzeitig erleichtert die Spülung die Kämmbarkeit der Haare und schenkt wunderschönen Glanz und Geschmeidigkeit. Mit bekräftigender Wirkung aus kostbaren Extrakten aus Weidenrinden, Lavendel, Rosmarin und Thymianöl.

Spezial-Spray mit Weidenrinde

Ideal für zwischendurch. Das Spezial-Spray mit Weidenrinde von RAUSCH wirkt als Verstärkung zum gleichnamigen Shampoo. Es revitalisiert, desodoriert und erfrischt das Haar und verbessert nachweislich die Kämmbarkeit. Gegen läsTge Schuppen, Rötungen und Laus- Alarm. Mit hochwerTgen Extrakten aus Weidenrinden, Lavendel, Rosmarin, Birke und Thymianöl.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 20.9.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!