Gewinnspiel: Wir verlosen hochwertige Rausch Sensitive-Sets

In Kooperation mit dem Schweizer Kosmetikhersteller Rausch verlosen wir passend zu den sinkenden Temperaturen RAUSCH Sensitive Körperpflege-Sets. Mitmachen, lohnt sich!

Ein neuer Look, weiterentwickelte Formulierungen und ein strukturiertes Design – so präsentiert der Schweizer Kosmetikhersteller RAUSCH seine Neuerungen im Körperpflegesortiment. Während Formulierungen durch neue Wirkstoffe optimiert und die Produkte noch exakter auf die Bedürfnisse der Konsument*innen angepasst wurden, so bleibt jedoch eines gleich: Die bestätigte Wirksamkeit der Produkte und die hochwertigen Kräuterextrakte, die bei dem Schweizer Kosmetikhersteller RAUSCH an erster Stelle stehen. Mit drei Körperpflegelinien bietet RAUSCH die ideale Pflege für jeden Hauttyp: Die Frische-Linie mit Minze für normale Haut, die Feuchtigkeits-Linie mit Malve für normale und trockene Haut und die Sensitive-Linie mit Kamille für sehr trockene und empfindliche Haut.

Mit der Lancierung der Sensitive-Linie mit Kamille knüpft RAUSCH an die erfolgreichen Produkte «Herbaderm SENSITIVE» aus der Vergangenheit an. Diese wurden nach ihrer Auslistung weiterhin stark von den Konsument*innen nachgefragt. Die Formulierungen wurden wiederaufgenommen und umfassend optimiert. Auch über den beliebten Duft von damals dürfen sich bisherige und neue Verwender*innen freuen. Mit ihrem präbiotischen Wirkstoff und Extrakten aus Kamille, Hafer und Herzsamen ist die Sensitive-Linie mit Kamille speziell an die Bedürfnisse sehr trockener und empfindlicher Haut ausgerichtet. Sie bringt die Haut wieder ins Gleichgewicht, pflegt intensiv und mildert Juckreiz sowie Rötungen.





