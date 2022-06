Gewinnspiel: Wir verlosen Mario Strikers: Battle League Football und einen Super Mario Shaky Tower

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 10.6.2022 verlosen wir Mario Strikers: Battle League Football für die Switch sowie einen Super Mario Blow UP! Shaky Tower von Epoch Games. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Mario Strikes: Battle League Football (Switch)

(Switch) 1 x Super Mario Blow Up! Shaky Tower von Epoch Games (Weitere Infos findet ihr hier)

Auf diesem Platz ist alles erlaubt!

In Mario Strikers: Battle League Football treten die Spieler:innen mit Mario, Peach, Donkey Kong, Toad und weiteren Charakteren aus dem Pilz-Königreich an. Bis zu acht Spieler:innen – vier in jedem Team, die durch einen Torwart verstärkt werden – können lokal an einer Konsole oder online gegeneinander antreten. Auf dem Platz zählt neben strammen Schüssen auch Köpfchen. So können Nintendo Switch-Fans ihren Mitspieler:innen etwa mit einem geschickten Team-Tackling helfen, rasch größere Distanzen zu überwinden, Gegner von den Beinen zu holen oder sich eine Strike-Kugel zu schnappen. Letztere ermöglicht einen Hyperschuss, der bei einem Treffer gleich zwei Punkte einbringt. Eine weitere Besonderheit: Fouls existieren in Strike schlichtweg nicht. Erlaubt ist, was Spaß (und Tore) macht.