Gewinnspiel: Wir verlosen Louis Widmer X-MAS Sets

In der festlichen Saison stellt sich immer wieder die Frage: Wie können wir unseren Liebsten eine unvergessliche Freude bereiten? Louis Widmer bietet hier ein tolles Weihnachtspaket an, das ihr bei uns gewinnen könnt.

Doppelte Freude: Louis Widmers Pflege-Duo im festlichen Gewand

Wahre Sinnesfreude mit pflegendem Nebeneffekt beschert das limitierte Louis Widmer Weihnachtsset, das von Kopf bis Fuß verwöhnt.

Das vegane Duschgel von Louis Widmer, mit seiner extra milden und zart duftenden Formel verwöhnt die Haut und sorgt für erfrischende Pflege. Durch die sanften Tenside auf pflanzlicher Basis reinigt es die Haut schonend und gründlich, während es gleichzeitig rückfettend wirkt. Die alkalifreie und pH-neutrale Formel gewährleistet eine reizfreie Anwendung und ist optimal hautverträglich – somit ist es für die gesamte Familie geeignet.

Eine außergewöhnliche Genugtuung für empfindliche Kopfhaut ist das Louis Widmer Soft Shampoo. Das sanfte Shampoo geht über die übliche Haarpflege hinaus. Es reinigt nicht nur sanft und gründlich, sondern schenkt dem Haar auch einen wunderbaren Glanz. Eine Pflege, die sich ideal für die ganze Familie eignet. Und das Beste daran? Das Soft Shampoo enthält bereits einen Conditioner, der für zusätzliche Pflege sorgt – alles in einem Produkt.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 21.12.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!