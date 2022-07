Gewinnspiel: Wir verlosen JGA: JASMIN. GINA. ANNA. auf DVD und Blu-ray

Nach ihrer ersten Zusammenarbeit mit „Die Goldfische“ erscheint mit JGA: JASMIN. GINA. ANNA. das neue Film-Highlight von Regisseur Alireza Golafshan und den Erfolgsproduzenten Wiedemann & Berg nun im Heimkino. Voller Dialogwitz, Intelligenz und mit viel Charme zeigt die frische Komödie, wie ein Junggesellinnenabschied wirklich vollkommen aus dem Ruder laufen kann und beleuchtet dabei gleichzeitig sehr feinfühlig, wie wichtig es ist, zu sich selbst zu finden. Denn wie soll man Veränderungen um sich herum annehmen können, wenn man wie Jasmin selbst unzufrieden mit dem eigenen Single-Dasein ist? Dabei lebt der Film in hohem Maße von seinem großartigen Cast. Luise Heyer („Generation Beziehungsunfähig“), Taneshia Abt („Nightlife“) und Teresa Rizos („Servus Baby“) sind ein unglaublich sympathisches Trio auf Abwegen. In weiteren Rollen glänzen u.a. Axel Stein („Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft“), Dimitrij Schaad („Die Känguru-Chroniken“), Arnel Tači („Türkisch für Anfänger“) und Trystan Pütter („Ku’damm 63“).

Eigentlich hatte Jasmin den Junggesellinnenabschied für Helena perfekt durchgeplant. Immer die Brautjungfer und nie selbst die Braut ist Jasmin mittlerweile darüber zwar sehr frustriert, aber auch Meisterin darin, ihre Freundinnen mit einem großen Knall in die Ehe zu verabschieden. Doch dieses Mal geht wirklich alles schief, was schief gehen kann, denn sogar die Braut selbst fällt aus. Also beschließen Jasmin und die ebenfalls unverheirateten Freundinnen Gina und Anna eben ohne Helena nach Ibiza zu fliegen. Doch leider verfolgt sie ihr Pech selbst noch auf die wunderschöne Mittelmeerinsel. Überteuerte Hotelzimmer und gestohlenes Gepäck sind bald nicht das einzige Problem der drei Mädels. Denn Jasmins Ex-Freund Tim feiert mit seinen Kumpels ebenfalls seinen JGA dort – und über Tim ist Jasmin in all den Jahren seit ihrer Trennung nie hinweggekommen.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 5.8.2022 verlosen wir in Kooperation mit LEONINE JGA: JASMIN. GINA. ANNA. auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film ist ab 5.8.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 7.8.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!