Gewinnspiel: Wir verlosen HERE Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von HERE am 12.12.2024 verlosen wir in Kooperation mit dem Constantin Film Verleih Österreich Kinogutscheine und Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

Sojawachsduftkerze „ich lebe im Hier und Jetzt“ von Happysoy ®

2 x 2 HERE Kinogutscheine

Worum geht’s?

Verschiedene Familien – ein besonderer Ort. Die Geschichte von HERE erstreckt sich in einer Zeitreise über Generationen und fängt die menschliche Erfahrung in ihrer reinsten Form ein. Unter der Regie von Robert Zemeckis (FORREST GUMP, CASTAWAY), der das Drehbuch gemeinsam mit Eric Roth (FORREST GUMP, DUNE) verfasste und ganz im Stil der gefeierten Graphic Novel von Richard McGuire,

auf der der Film basiert, spielen Tom Hanks und Robin Wright die Hauptrollen in einer Geschichte über Liebe, Verlust, Freude und das Leben und alles, findet genau hier statt.