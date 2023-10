Gewinnspiel: Wir verlosen eine Tchibo Qbo Essential zum Tag des Kaffees

Bester Kaffeegenuss mit Qbo Essential von Tchibo

Österreichweit wird Jahr für Jahr der „Tag des Kaffees“ am 1. Oktober gefeiert (bereits schon 22 Mal!). Die Voraussetzung, um jeden einzelnen Tag genussvoll mit einer Tasse Kaffee zu starten, ist eine Kaffeemaschine von Tchibo. Wir verlosen eine Qbo Essential in Bright Sand. Die Maschine überzeugt durch ihre Kompetenz in Sachen Technik. Der Kaffee wird wie bei einer Siebträgermaschine mit bis zu 19 Bar Druck zubereitet und sorgt so für eine samtige Crema und ein röstfrisches Aroma. Der hochwertige Kaffee in den Qbo-Würfeln stammt aus zertifiziert nachhaltigem Anbau in Afrika, Südamerika und Indien. Dank des minimalistischen Designs mit 11 cm Breite und 25 cm Höhe passt die Qbo Essential perfekt in jede Küche. So wird jeder Tag zum „Tag des Kaffees“.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 17.10.2023 um 23:59 Uhr.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!