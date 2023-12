Gewinnspiel: Wir verlosen ein tolles Hardware-Paket von Nacon zu Weihnachten

Genieße hochpräzisen Sound auf Xbox, PC, Nintendo Switch und Smartphones mit dem RIG 600 Pro HX. Verbinde es mit deiner Spielkonsole und mobilen Geräten und steuere den Ton mit drahtloser Dual-Mode-Technologie: per Funkfrequenz 2,4 GHz mit dem drahtlosen USB-C-Adapter und über Bluetooth 5.1. Die hochauflösenden 40-mm-Lautsprecher, die mit kräftigen Bässen verstärkt sind, bieten eine hervorragend ausgewogene Audiowiedergabe ohne Verzerrungen, auch bei hoher Lautstärke. Das ultraleichte (240 g) drahtlose Headset bietet absoluten Komfort bei langen Gaming-Sessions und eine Bluetooth-Autonomie von 24 Stunden – mit dem USB-C-Adapter (drahtlos) bis zu 18 Stunden. Genieße maximalen Komfort mit den akustisch isolierten Lautsprechern und einem Kopfbügel, der flexibel und praktisch unverwüstlich ist. Das 600 Pro HX verfügt über ein omnidirektionales Mikrofon: Dank der Geräuschunterdrückung wird deine Stimme in allen Situationen laut und deutlich übertragen. Das diskrete Mikrofon schaltet sich automatisch stumm, wenn es eingeklappt wird. Lade die 600 PRO Navigator App herunter, um alle Vorteile der erweiterten Funktionen zu nutzen, einschließlich der Voreinstellungen zur Konfiguration des Sounds, der Mikrofonpegel und vielem mehr.

Evol-X Pro

Der Evol-X Pro vereint das gesamte Know-how des Revolution X (offizieller Premium-Controller, der Ende 2021 veröffentlicht wurde) und bietet alles, was Spieler von einem Controller zum erschwinglichen Preis erwarteten. Elegant, komfortabel in der Handhabung und natürlich mit Funktionen, die ein optimales Eintauchen in das Spielgeschehen auf PC und Xbox gewährleisten. Die Impuls-Trigger und zwei Vibrationsmotoren übertragen realistisch alle Erschütterungen und Empfindungen im Spiel. Teile deine größten Heldentaten mit deinen Freunden, indem du einfach die Share-Taste drückst. Optimierte Kompatibilität für Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Windows 10 und höher). Die Evol-X wird in verschiedenen Farben erhältlich sein, damit jeder Spieler diejenige findet, die ihm gefällt.

4 Vibrationsmotoren (2 in den Abzugstasten und 2 in den Griffen), damit die Spieler:innen die Sensationen des Spiels bis zu ihren Fingerspitzen spüren.

Kabelverbindung über USB mit einem abnehmbaren 3-Meter-Kabel für bequemes Spielen in guter Entfernung vom Bildschirm.

Verstärkter 3,5-mm-Klinkenanschluss für optimale Lebensdauer.

Rutschfeste Beschichtung für einen angenehmen Griff und eine angenehme Verwendung während langer Spielsitzungen.

Größere Aktionstasten für maximale Zugänglichkeit und Komfort.

Konkave Joystickköpfe, die sich Ihrem Daumen anpassen, für eine erhöhte Manövrierfähigkeit.

Erweiterte Anpassung durch zwei programmierbare Schnelltasten.

Um eine Chance auf die Preise zu haben, müsst ihr das Teilnahmeformular korrekt ausfüllen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 8.3.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at/BeyondPixels.de das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

